2017-01-17 21:00:00.0

Neu-Ulm/Günzburg Glacis-Galerie wirbt mit Playmate

Sarah Nowak zog bereits für den Playboy blank. Nun lässt sie sich für die Glacis-Galerie ablichten.

Im Kampf um Kunden setzt die Neu-Ulmer Glacis-Galerie künftig auf die Werbewirksamkeit eines Playboy-Models und TV-Sternchens. Wie Centermanager Tim Mayer gestern verkündete, wird Sarah Nowak das neue Gesicht des Einkaufstempels und ist ab Februar auf allen Werbemitteln des Centers zu sehen.

Die 25-jährige Günzburgerin erlangte durch ihre Auftritte im Playboy, der sie 2015 zum „Playmate des Jahres“ wählte, und in diversen Fernsehsendungen gewisse Bekanntheit. So war Nowak unter anderem in den RTL-Shows „Der Bachelor“ und „Promi Big Brother“ zu sehen.

ANZEIGE

„Lange blonde Haare, Witz, Charme und Humor, das alles und noch viel mehr hat die gebürtige Günzburgerin zu bieten“, heißt es in der Pressemitteilung der Glacis-Galerie. Mit mehreren Hunderttausend Fans in sozialen Netzwerken und über 24 Millionen Klicks auf der Videoplattform YouTube sei Sarah Nowak „die absolute Social Media Queen und eines der beliebtesten Testimonials für Fashion und Beauty. Diese Eigenschaften machen sie zur idealen Repräsentantin der Glacis-Galerie“, erklärt Centermanager Mayer. (az)