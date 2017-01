2017-01-24 15:01:00.0

Neu-Ulm/Ulm Glücklich schunkelnd

Die Prunksitzung der Goldenen Elf ist voller Würze

„Nur für Bürgermeister“, stand auf einem Schild, das Büttenredner Theo an der Garderobe der Prunksitzung der Faschingsgesellschaft Goldene Elf im Edwin-Scharff-Haus entdeckt hatte. Nur für Bürgermeister? Oder „kann man dort auch Mäntel aufhängen?“, fragte er Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg. Was der faschingsgestählte Schirmherr der Prunksitzung antwortete ging im Beifall der Narren unter.

„Ich bin gerade bei Rewe“, antwortete Komiker „Luigi“ einem Freund am Handy. „Was machst du denn da?“, fragte dieser. „Ich ziehe auf die Einkaufswagen die Winterreifen auf“, erfuhr der Anrufer von Luigi. „Fahren Sie nach oben?“, wollte eine Frau am Fahrstuhl von ihm wissen. „Nein, ich fahre nach rechts“, ließ er sie wissen. Schwarzer Humor und Lebensfreude zeichneten die 22. Prunksitzung der „Goldenen Elf“ aus.

Mit Tanz und Show zündeten die Garden der Neu-Ulmer Faschingsgesellschaft zusammen mit den Gästen aus dem 400 Kilometer entfernten Schaute, aus Donaualtheim, aus Kötz und aus Augsburg beim Publikum „Rakete drei“, die höchste Beifallsbekundung in der närrischen Zeit. Fröhlich tanzten die „Goldenen Fünkchen“, spritzig wirbelten die „Roten Funken“, die „Blau-Goldene Garde“ und die „Große Tanzgarde“ der Goldenen Elf über die Bühne des Edwin-Scharff-Hauses. „Total verhext“ hieß die artistische Show der Hollaria Augsburg und die Tänzerinnen und Tänzer wurden diesem Motto mit unglaublicher Perfektion gerecht. In einer Mischung aus Sketchen und Show ließen die Aktiven das Publikum in zwanzig Bildern in die bunte Welt von Fasnacht und Karneval eintauchen. Heinz Budde, der Präsident der goldenen Elf und Sitzungspräsident Hans-Peter Behm hatten mit Humor und Charme durch ein Programm der Höhepunkte geführt und als alle Teilnehmer die Bühne in ein rauschendes Schlussbild verwandelten lagen sich Publikum und Aktive glücklich schunkelnd in den Armen. (mde)

Bilder der Punksitzung gibt es hier.