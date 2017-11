2017-11-11 07:02:00.0

Neu-Ulm Goldenes Handwerk

Beim ersten Whisk(e)ysalon im Edwin-Scharff-Haus machen die Schwaben einen guten Eindruck – und es gibt eine Weltpremiere. Von Ronald Hinzpeter

Wenn der Geist nur willig genug ist, wird das Fleisch hinterher ganz schön schwach: Wer eine Veranstaltung wie den ersten Ulmer Whisk(e)ysalon besucht, der ist gut beraten, einen nüchternen Partner an der Seite oder ein ÖPNV-Ticket in der Tasche zu haben. Das Angebot ist tatsächlich berauschend. Am Freitagabend wurde die Leistungsschau des brennenden Gewerbes eröffnet. Ob am Tag danach so mancher einen zünftigen „Brand“ hatte? Sicherlich nicht, denn bei einer solchen Schau geht es um Genuss und nicht um den Rausch.

Roland Feller, Brenner aus Regglisweiler, hatte zunächst mit einem verhaltenen Beginn gerechnet, denn „um fünf ist für einen Schwaben schon noch früh“. Doch dann füllte sich das Foyer des Edwin-Scharff-Hauses zusehends mit Genussfreunden. Sie bekamen tatsächlich einiges geboten an Hochgeistigem aus Schottland und der Karibik, aber vor allem auch von süddeutschen Produzenten. Schwaben ist mittlerweile eine Art Süd-Schottland, was die Whisky-Produktion angeht. Hans-Gerhard Fink etwa nimmt für sich in Anspruch, in Deutschland die Nummer eins zu sein für den Stoff, der auf Gälisch „Wasser des Lebens“ heißt. Der einstige Landwirt destilliert in Heroldstatt auf der Schwäbischen Alb unter dem Markennamen Finch mittlerweile eine Viertel Million Liter der goldenen Spirituose pro Jahr.

Jetzt hat er sich mit Gold Ochsen zusammengetan und produziert mit der Brauerei den ersten Ulmer Malt Whisky. Das heißt: Die Bier-Experten kochen die Würze, Fink brennt sie, füllt den Alkohol in Fässer und lässt ihn liegen, bis aus ihm ein wunderbar kräftiger, dreieinhalb Jahre gelagerter Whisky geworden ist. Am gestrigen Freitag war Weltpremiere, wie Fink es nannte, denn da wurde der Schwaben-Schnaps zum ersten Mal ausgeschenkt und verkauft. „Und ich bin ein kleines bisschen stolz darauf“, sagte er am Abend.

Wer an den Ständen vorbeischlendert, bekommt leicht das Gefühl: Schwaben können vielleicht kein Hochdeutsch – aber brennen können sie so ziemlich alles: Whisky – Feller hat schon acht Sorten im Angebot –, Gin, Rum, Wodka und, wenn’s sein muss, sogar einen Grappa, der allerdings bei Finch nicht so heißt. Und die Schwaben sind offenbar stolz auf ihr Promille-Portfolio, zu dem neben Feller und Finch unter anderem die ebenfalls in Neu-Ulm vertretenen Tecker und der Danne’s aus Owen vom Albtrauf gehören. Das bekommt auch die Destillerie Slyrs vom Schliersee zu spüren, eigentlich ein Pionier für süddeutschen Malt Whisky. Stefan Haug, der die schöne Berufsbezeichnung „Genussberater“ trägt, tut sich mit seinen weiß-blauen Bränden in Ulm deutlich schwerer als anderswo. Vielleicht habe das ja mit einem gewissen Nationalstolz zu tun, mutmaßt er. Und der dürfte nun durch den Ulmer Single Malt Whisky noch verstärkt werden, auch wenn er als fertiges Produkt eigentlich von der Alb ra kommt.

Abgesehen davon, dass die hiesigen Brände wirklich sehr gut schmecken, hat die Beliebtheit vielleicht noch einen anderen Grund: Nach drei, vier Gläschen stellt sich das schwäbische „Sch“ von ganz alleine ein, woisch?

Salon Der Ulmer Whisk(e)ysalon im Edwin-Scharff-Haus hat am Samstag, 12. November, noch von 13 bis 22 Uhr geöffnet.