Ulm Gott und Teufel im Disput

Markus Rabe und Werner Schwarz unterhalten in der Ulmer Theaterwerkstatt mit dem sechsten „Pfefferle“-Programm. Von Florian L. Arnold

Einmal in der Woche treffen sich Gott und der Teufel und besprechen, wie es mit der Welt weitergehen soll. Bei der neuesten Lagebesprechung aber ist der Teufel außer Rand und Band: Er will die alten zehn Gebote nicht mehr dulden. Schöner wäre es, den Menschen alles zu erlauben: Raub, Mord, Ehebruch, Essensreste im gelben Sack…

So zumindest träumt es der knitze schwäbische Philosoph Pfefferle (Werner Schwarz). Sogleich bespricht er mit seinem Kumpel Ernst (Markus Rabe), wie man es mit den Zehn Geboten halten sollte. Darf man lügen und wenn ja, wie oft? Ist es schon Ehebruch, wenn man einer schönen Frau hinterherfantasiert? Und wenn es so etwas wie einen „Sündenerlass“ gibt – wie viele kleine Sünden hat Pfefferle dann noch übrig, bevor ihm die Pforten des Paradieses verschlossen sind?

Seit zehn Jahren gibt es den „Pfefferle“, erdacht und geschrieben von Werner Schwarz. Anfangs im Duett mit Marion Weidenfeld, wurden die Mundart-Abende bald um den Kumpel und Saufkumpan Ernst erweitert. Das aktuelle Stück „Auf dem Sünderbänkle“ ist das nunmehr sechste Werk der Reihe und wurde mit dem Sebastian-Blau-Preis für Mundart-Kleinkunst ausgezeichnet. Der neue „Pfefferle“ sorgte in der Theaterwerkstatt nicht nur für ausverkaufte Zuschauerreihen, sondern vor allem für gute Laune. Pfefferle, der „spirituose Mensch“, rollenspielt mit Ernst die katholische Beichte, stellt sich Gott und Teufel im Dauerdisput vor, sinniert über Mann und Frau. Aber „die Lobspeis des Teifels wird überall serviert“, weiß Pfefferle, und muss seinem Ernst etwas beichten: Er hat Ernsts Frau Inge nackt gesehen – nicht absichtlich, natürlich.

Zwischen feiner philosophischer Erwägung und kernigem Mundart-Kabarett unterhalten zwei Komiker, die ganz in ihren Figuren aufgehen. Manchmal müssen Schwarz und Rabe selbst über ihre Pointen grinsen. Köstlich: Die „logischen“ Exkurse Pfefferles. „Der weiß erst, was er gedacht hat, nachdem er gehört hat, was er geschwätzt hat!“ Nach zwei kurzweiligen Kabarettstunden ist der Letzte überzeugt: Es braucht keine neuen Zehn Gebote. Man müsste nur ein bisschen besser aufeinander aufpassen, dann könnte das Experiment Menschheit noch gut ausgehen. Großer Applaus.