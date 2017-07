2017-07-15 18:00:00.0

Neu-Ulm Grillparty am Badesee endet auf der Intensivstation

Auf Wodka und Bier folgt eine wüste Prügelei, ein Mann wird lebensgefährlich verletzt. Aber wer war der Schläger? Von Katharina Dodel

Es war ein lauer Sommerabend am Lagerfeuer. Die Stimmung gut, der Schnaps ausreichend. Doch diese kleine Party am Ludwigsfelder Badesee wurde für einen 44-Jährigen zum Albtraum. Plötzlich war da ein Schlag, sagte er, „dann überall Sternchen“. Aufgewacht sei er auf der Intensivstation, wo ihm die Ärzte mitteilten, dass sein Leben am seidenen Faden hänge. Vor dem Amtsgericht Neu-Ulm saß der Neu-Ulmer dem Mann gegenüber, der ihn krankenhausreif geprügelt hat. Dieser wurde nun verurteilt – auch wenn der verhängnisvolle Abend weitere Rätsel birgt.

Klar war aber, dass der gemütliche Trinkabend am Ludwigsfelder See mit viel Alkohol startete. Der 44-Jährige habe – wie so oft – einen Spaziergang zum See unternommen, um seinen Hobbys nach zu kommen: dem Schwäne füttern und Bier trinken. Er habe schon gut einen sitzen gehabt, als er sich auf den Weg nach Hause machte und von einem fremden Mann auf ein weiteres Bier eingeladen wurde. Dieser war einer aus der Clique, mit der der 44-Jährige „einen eigentlich echt netten Abend hatte“. Sogar Holz fürs Lagerfeuer habe er für seine neuen Freunde von Zuhause geholt. Doch dann wendete sich das Blatt: „Plötzlich habe ich einen Schlag ins Gesicht gespürt.“ Ab diesem Moment seien seiner Erinnerungen wie ausgelöscht. Erst im Krankenhaus kam der Kfz-Mechaniker wieder zu sich – mit Prellungen, einem Nasenbeinbruch und Blutungen unter der Hirnhaut, die den Tod hätten bedeuten können.

Feuerholz? Netter Abend? Der 24-jährige Angeklagte sah das ganz anders. „Jemand hat gesagt, der hat ein Messer. Dann hab ich ihm links und rechts zwei Schellen verpasst“, führte er vor Gericht aus, nachdem er sich zuerst schweigend die Aussagen seiner Freunde angehört hatte. Die wollten ihren Saufkumpan offenbar decken und verstrickten sich in die wirrsten Erzählungen. Eine Zeugin sagte aus, dass ihr damaliger Freund den 44-Jährigen zu Boden geschubst hätte – dabei könnte er sich verletzt haben, schätzte die junge Frau. So genau habe sie das nicht mitbekommen, das Paar sei nämlich gleich verschwunden. Der „Schubser“ hat schließlich Notarzt und Polizei gerufen. So recht glauben, wollte die Ausführungen keiner der Prozessbeteiligten: Auf die Frage der Richterin Gabriele Buck, warum jemand Polizei und Notarzt rufen sollte, wenn er ja nur geschubst haben soll, hatte die Zeugin keine Antwort. Die lieferte auch ihr Ex nicht. Wie während des Prozesses zu erfahren war, sollte der Mann als entscheidender Zeuge aussagen – jedoch verliefen alle Bemühungen, ihn ausfindig zu machen im Sande. Und so blieb der 24-jährige Angeklagte übrig. Dass der den Mann lediglich mit „zwei Schellen“ derartig verprügelt hat, sei nach den Ausführungen des Gerichtsarztes nicht glaubhaft: Die Einrisse in der Hirnhaut seien durch Schellen mit der flachen Hand nicht zu erklären – durch Faustschläge jedoch sehr wohl. Die will ein weiterer Zeuge – ebenfalls Gast der nächtlichen Lagerfeuerrunde – gesehen haben: „Der hat ihn zu sehr aufgeregt, da hat der ihn zusammengeschlagen“, sagte der Burlafinger über den Angeklagten und das Opfer.

Diesem Cliquenmitglied schenkte die Staatsanwältin schließlich Glauben. Sie forderte zwei Jahre und sechs Monate auf Bewährung. Dem schloss sich der Anwalt des Opfers an. Der Verteidiger des Angeklagten forderte sieben Monate auf Bewährung und war der Auffassung, dass abschließend nicht geklärt werden konnte, wie hart die Schläge tatsächlich waren. Und: Die Saufkumpanen hätten das Opfer allesamt blutend liegen lassen. „Das ist unterlassene Hilfeleistung. Was wollen wir von den Zeugen erwarten?“

Zumindest in diesem Punkt stimmte Richterin Buck zu. Es sei eine „Frechheit, dass sie den Mann liegen gelassen haben“. Auf dessen Aussage basierend verurteilte sie den Angeklagten zu einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung. Zudem muss er 3000 Euro an das Opfer der nächtlichen Party am See bezahlen.