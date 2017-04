2017-04-07 06:59:00.0

Landkreis Große Freude über die Rückkehr zum G9

Gymnasiasten können den Weg zum Abitur künftig wieder in neun Jahren bewältigen. Schulleiter, Lehrer und Eltern im Landkreis reagieren positiv auf die Entscheidung. Mit der Reform sind einige Hoffnungen verbunden Von Felicitas Macketanz, Jens Noll Und Dorina Pascher

Gut sechs Jahre ist es her, da machten die vorerst letzten G9-ler ihr Abitur in Bayern. Vom doppeltem Jahrgang war damals die Rede, denn auf den letzten G9-Jahrgang folgten prompt die ersten G8-ler, also Schüler, die bereits nach acht Jahren das Gymnasium verlassen durften. Seither gab es ein ewiges Hin und Her in der Bildungspolitik des Freistaates – G8, ja oder nein? Waren nicht die neun Jahre doch besser für die Kinder? Fest steht: Ab Herbst gehen auf Bayerns Gymnasien wieder Schüler, die nach neun Jahren ihr Abitur machen können. Das freut nicht nur die Lehrer im Landkreis.

Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn Klaus Schneikart, Leiter des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums (NKG) in Weißenhorn, vertritt den Standpunkt: G8 ist möglich, aber G9 gibt mehr her. Er freut sich deshalb über die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium. „Es bringt den Schülern etwas, die mehr Zeit brauchen, um zu lernen. Und es bringt denjenigen etwas, die zusätzliche Interessen haben.“ Für Aktivitäten außerhalb des regulären Lehrplans, zum Beispiel Teilnahmen bei „Jugend forscht“ oder klassenübergreifende Projekte, habe es im G8 keine Lücken mehr im Stundenplan gegeben, sagt Schneikart. Solche Angebote können und werden die Schüler seiner Ansicht nach künftig wieder annehmen. Für viele Eltern, ist Schneikart überzeugt, verliert das Gymnasium durch die Rückkehr zum G9 seine abschreckende Wirkung. „Einige hatten Angst, dass sie ihr Kind am achtjährigen Gymnasium überfordern“, erzählt der Rektor des NKG.

Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl Der stellvertretende Rektor des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums in Pfuhl, Christian Schiessl, freut sich ebenfalls über die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium. Besonders schön sei, dass die Kinder dann nachmittags mehr Zeit haben. Aktivitäten wie Sport sind seiner Ansicht nach auch für die schulischen Leistungen wichtig. „Wenn die Kinder sich untertags ausreichend bewegen, dann bekommen sie mehr Schlaf und sind insgesamt ausgeglichener“, sagt Schiessl. Und genügend Ruhepausen bräuchten sie, denn es sei „teilweise ein Höllentempo, in dem der Stoff durchgepaukt werden muss“, sagt der stellvertretende Rektor. 34 Schulstunden pro Woche für Achtklässler und 37 für Zehntklässer – das sei momentan die Realität und für viele Schüler eine immense Belastungsprobe. Er resümiert: „Das G8 war aus meiner Sicht in fast allen Belangen eine Katastrophe.“ Michael Ried, Elternbeirat des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums, ist sich sicher, dass auch ein Großteil der Eltern in Bayern der Umstellung von G8 auf G9 positiv entgegenblickt. „Ich habe an meinen beiden Kindern miterlebt, wie groß der Zeitdruck ist, den Stoff zu lernen“, sagt Ried. Gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern und den Sprachen sei der Stoff „erdrückend“, sagt er.

Lessing-Gymnasium Neu-Ulm

Schlechte Noten für das G8 vergibt auch Liane Bieniasz, die Vorsitzende des Elternbeirats des Neu-Ulmer Lessing-Gymnasiums. „Man raubt den Schülern ein Stück Kindheit“, sagt Bieniasz. Die jungen Gymnasiasten sollen aus ihrer Sicht noch reichlich Zeit im Freien verbringen und nicht nur am Schreibtisch hocken. Bei Familie Bieniasz muss der ganze Tagesablauf gut strukturiert werden. Da sie in Holzheim wohnen und die Busanbindung dorthin schlecht ist, holt Liane Bieniasz ihre Kinder jeden Tag nach der Arbeit ab. „Der Bus nach Hause geht nur alle zwei Stunden. Die Kinder hätten gar keine Freizeit mehr, wenn sie auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen wären“, sagt die Elternbeirats-Vorsitzende. Sie ist außerdem der Ansicht, dass ein weiteres Schuljahr sich positiv auf die Schüler auswirken würde. „Vielen fehlt nach dem Abitur die Reife, um sich für ein Studium zu entscheiden“, sagt Bieniasz und bedauert, dass ihre beiden Kinder nicht mehr die Vorteile des neunjährigen Gymnasiums genießen können.

Illertal-Gymnasium Vöhringen Ralf Schabel, Schulleiter des Illertal-Gymnasiums Vöhringen (IGV), hat den Wandel miterlebt und sagt jetzt erleichtert: „Ich sehe diese Entscheidung sehr positiv.“ Er sei froh darüber, dass nun eine bayernweit einheitliche Entscheidung gefällt wurde. Auch von den Eltern der Kinder, die momentan die fünften Klassen besuchen und im kommenden Schuljahr also in die sechsten Klassen des G9 gehen, hörte Schabel große Erleichterung und Beruhigung. „Wir machen außerdem ein Angebot für ’Normalos’ und eben eines für ’Überflieger’“, sagt der Schulleiter im Gespräch mit unserer Zeitung. Denn die Kinder, die schneller lernten, könnten auch in Zukunft das IGV nach nur acht Jahren verlassen und die 11. Klasse überspringen. Für jeden gebe es eine Lösung, so Schabel. Auch das Mehr an Freizeit, das den Schülern in Zukunft zu Verfügung stehe, bewertet der Oberstudiendirektor als positiv. „Ich glaube, letztendlich hat sich die grundlegende Meinung durchgesetzt.“ Hans Vogel, Elternbeiratsvorsitzender am IGV, sieht noch ein weiteres Problem gelöst: „Meine Tochter macht im Juni Abitur und ist 17,5 Jahre alt“, sagt er. Viele Schüler hätten weder einen Führerschein, noch könnten sie eine Wohnung mieten, wenn sie studieren wollen. In Zukunft seien die Abiturienten wieder volljährig und hätten diese Schwierigkeiten nicht mehr.

Kolleg der Schulbrüder Illertissen Ganz ähnlich klingt das Statement von Manfred Schöpplein, dem Schulleiter des Kollegs der Schulbrüder in Illertissen. Er ist froh, dass endlich eine klare Entscheidung gefallen ist. Außerdem findet er es gut, dass nun Kernfächer wie Deutsch und Mathematik gestärkt werden sollen. Sowohl für Schüler, als auch für Eltern und nicht zu vergessen genauso für die Lehrkräfte sei das neunjährige Gymnasium eine Erleichterung. Ein Problem erkennt der Schulleiter allerdings doch noch: „Informatik soll für alle Schüler eingeführt werden. Dafür gibt es nicht ausreichend Lehrkräfte", sagt Schöpplein. Wie genau der Bedarf an zusätzlichen Lehrern geregelt wird, müsse sich jedoch erst zeigen.