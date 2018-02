2018-02-20 16:15:00.0

Oberelchingen/Neu-Ulm Große Kontrollaktion gegen Einbrecher

Zahlreiche Autofahrer sind am Montagabend in Oberelchingen und Neu-Ulm kontrolliert worden.

Zahlreiche Fahrzeugkontrollen zur Bekämpfung von Einbrüchen haben am Montagabend in Oberelchingen und Neu-Ulm stattgefunden. Dabei war die Polizeiinspektion Neu-Ulm und die Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm gemeinsam im Einsatz. In den frühen Abendstunden wurden bei Oberelchingen rund 70 Fahrzeuge kontrolliert. Anschließend wurden im Innenstadtbereich sowie in den Stadtteilen Neu-Ulms mobile Fahndungskontrollen durchgeführt.

Auch wenn im Rahmen dieser Kontrollaktion nach Angaben der Polizei kein Einbrecher festgenommen wurde, geben die Kontrollen dennoch wichtige Hinweise zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität. Deshalb stellen sie auch in Zukunft einen Schwerpunkt im Aufgabenfeld der Polizei Neu-Ulm dar. (az)