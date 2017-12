2017-12-04 17:58:00.0

Neu-Ulm Großeinsatz nach Gas-Austritt in Lebensmittelfabrik

Kohlenstoffdioxid tritt aus, die Polizei sucht noch nach der Ursache. Zunächst haben die Beamten ernste Befürchtungen.

Am Montag hat sich gegen 13.30 Uhr in der Fabrik des Lebensmittelherstellers Settele in der Neu-Ulmer Messerschmittstraße ein Arbeitsunfall ereignet. Dabei wurde eine Frau im Alter von 32 Jahren leicht verletzt.

Beim Betrieb eines sogenannten Schrankfrosters kam es zum Austritt von Kohlenstoffdioxid. Die genaue Ursache hierfür steht noch nicht fest. Es kommen ein Bedienungsfehler oder ein technischer Defekt in Frage. Der betroffene Arbeitsbereich wurde sofort geräumt und die Kühl- und Gefrieranlage abgestellt. Weitere Mitarbeiter, die sich zum Unfallzeitpunkt im entsprechenden Raum aufhielten, blieben unverletzt. Zunächst war von einer größeren Anzahl von Verletzten die Rede gewesen. Die Mitarbeiter des Unternehmens gaben bei einer Untersuchung am Ort gegenüber dem Rettungsdienst an, dass sie keinerlei Beschwerden verspürten.

Aufgrund der ersten Mitteilungen waren zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei aus Neu-Ulm und Ulm im Einsatz. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Dabei sind auch Beamte des Gefahrguttrupps der Autobahnpolizei Memmingen eingebunden. (az)