2017-12-15 07:00:00.0

Ulm Guck mal, eine Geschichte!

Das Museum Ulm bespielt die Hütte auf dem Weihnachtsmarkt mit einer ungewöhnlichen Ausstellung. Warum diese gut zum Fest der Liebe passt. Von Marcus Golling

Dieses Entlein hat Unglaubliches erlebt. Sein Weg lässt sich in etwa rekonstruieren. Bei einem Sturm im Nordpazifik fiel es 1992 mit 30000 Artgenossen von einem griechischen Frachter ins tosende Wasser. Es trieb danach über die Ozeane, zum Atlantik, durch die Meerenge von Gibraltar ins Mittelmeer, durch den Bosporus ins Schwarze Meer. Von dort schwamm es dann, die Donau hinauf, bis nach Ulm. Moment: Ein Quietscheentchen, das gegen die Strömung tausende Kilometer weit den Fluss hinauftreibt? Das ist doch Humbug! Oder auch: eine märchenhafte Geschichte ganz nach dem Geschmack von Roland Albrecht.

Der gebürtige Memminger sammelt solche Geschichten, die teils komplett seiner Fantasie entstammen, teils auch ein Fünkchen Wahrheit enthalten, und erweckt mit ihnen einfache Alltagsgegenstände zum Leben. Das ist die Idee hinter seinem nur 25 Quadratmeter großen „Museum der unerhörten Dinge“ in Berlin-Schöneberg, das vor Kurzem eine temporäre Außenstelle auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt eröffnet hat: in der dieses Jahr vom Museum Ulm betriebenen Aktionshütte vor dem Münster-Hauptportal. Wie durch kleine Bullaugen können die Besucher die Exponate betrachten und die zugehörigen Geschichten dazu auf Zetteln nachlesen.

ANZEIGE

Die sind kurios: Etwa die eines verfrorenen schwedischen Rentiers, das vor der Kälte 1913 bis nach Südspanien floh und dort von einem Bauern erschossen wurde. Oder die tatarischen Kerzen in Hasenform, die den großen Joseph Beuys angeblich so beeindruckt haben, dass danach der Hase neben Fett und Filz zum Fixpunkt seiner Kunst wurde. Speziell für das Ulm-Gastspiel entstanden ein paar Geschichten mit regionalem Bezug. Die vom Entchen beispielsweise, oder die von der Kanonenkugel, mit der einst ein Soldat seiner Geliebten Liebesbotschaften ins belagerte Ulm geschossen haben soll.

Ein wenig Irritation hätte das „Museum der unerhörten Dinge“ in der Aktionshütte schon ausgelöst, gibt Marcel Hess vom Museum Ulm zu. Die Leute fragten sich natürlich, warum die Ulmer Institution überhaupt auf dem Weihnachtsmarkt vor Ort sein – und warum nicht mit einer eigenen Ausstellung. Aber auch das Interesse ist groß. Die Kästen mit den Zetteln müssen regelmäßig aufgefüllt werden. Hess und seine Kollegen im Museum sind sehr glücklich über das ungewöhnliche Gastspiel. „Das Geschichtenerzählen gehört zu Weihnachten“, sagt der Pressesprecher. Die kleine Ausstellung sei eine Einladung, auch die eigene Fantasie wirken zu lassen – und ein Plädoyer dafür, auch alltägliche Dinge zu hinterfragen.

Während die Hütte von Montag bis Freitag nur ein Guckkasten ist, öffnet sich am Wochenende auch die Tür. Dann bieten die Ulmer Museumspädagogen, unterstützt vom Freundeskreis, ein Aktionsprogramm für Kinder an. Diese können dann mit kleinen Schaufeln wie Archäologen auf Schatzsuche gehen und die Fundstücke dann auch gleich vermessen und wiegen. Eine Werbeaktion für die derzeit laufende Archäologie-Ausstellung „41 Minuten“, aber auch die Chance, mit dem Menschen auf dem Weihnachtsmarkt in Kontakt zu kommen. Irgendwie geht es in der Adventszeit ja auch darum.

Das „Museum der unerhörten Dinge“ ist noch bis 22. Dezember auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt zu Gast. Am Samstag und Sonntag ist die Hütte für Kinder von 12 bis 18 Uhr geöffnet.