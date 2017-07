2017-07-02 15:00:00.0

Weißenhorn Gymnasiasten überzeugen mit ungewöhnlicher Geschäftsidee

Eine Gruppe aus dem Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium hat eine Handy-Anwendung entwickelt. Wie die Jugendlichen ihre Arbeit nun vermarkten wollen. Von Christoph Kölle

Eine Anwendung fürs Smartphone, die Jugendliche vom Smartphone fern halten soll. Was zunächst widersprüchlich klingt, hat sich als außergewöhnliche Geschäftsidee einiger Schüler des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums (NKG) herausgestellt. Die Gruppe um Jonas Mayer, René Schiebel, Anastasios Panteliadis, Yannic Kindermann, Niklas Fromm, Dominik Kroll und Felix Neff, sagt: „Wir wollten die Technik mit ihren eigenen Waffen schlagen.“ Die 17- und 18-Jährigen traten mit der Geschäftsidee bei dem bundesweiten Wettbewerb „Jugend gründet“ an. Der Jury gefiel das spannende Konzept. Sie belohnte die Gymnasiasten im Finale mit dem sechsten Platz.

Der Wettbewerb ist in unterschiedliche Phasen eingeteilt: „Zuerst mussten wir einen Businessplan für Sloffline erstellen“, sagt René Schiebel. Das ist der Name der App, der sich aus dem englischen Wort für Faultier, „sloth“, und „Offline“, also nicht im Internet sein, zusammensetzt. Im Businessplan wurde die Idee und wie sich diese in Form eines Unternehmens umsetzen lässt, genau beschrieben. In der nächsten Phase stellten die Schüler ihre Idee persönlich vor. In der letzten Etappe haben sie sich in einem Planspiel beweisen müssen. „Das alles war ein Riesenaufwand. Wir haben sehr viel Freizeit in das Projekt investiert“, sagt Niklas Fromm.

Dafür haben die Schüler allerdings auch viel erlebt: Unter anderem waren sie zu Besuch im Porsche-Museum. Außerdem wissen die Gymnasiasten jetzt, wie viel Geld so ein Projekt kostet. Zwei Studenten der Uni Ulm und der Hochschule Neu-Ulm unterstützten die Schülerfirma jedoch und übernahmen die Entwicklung der App, wodurch sich die Gruppe viele Kosten sparen konnte. Das war eine deutliche Erleichterung für das Schülerunternehmen, das bereits seit einigen Jahren besteht. Damals hatten sich besorgte Eltern, im Rahmen eines Schülerforums, über die viele Handynutzung von Schülern beschwert, wodurch die Idee zu der Firma und dem Produkt entstand.

Und so funktioniert die Anwendung: Sie misst die Zeit, die der Nutzer nicht im Internet verbringt. Dafür muss das Smartphone vom Internet getrennt sein. Sobald der Nutzer wieder ins Netz geht, wird die Zeitmessung auf der App automatisch angehalten. Mithilfe eines Punktesystems können die Jugendlichen in höhere Level aufsteigen und sich somit untereinander vergleichen. Birgit Schuhmacher ist Lehrerin am NKG und unterstützt die Schüler bei ihrem Projekt: Dadurch entstehe ein richtiger Wettbewerb, sagt sie. „Und indem alle in der Gruppe gemeinsam auf das Online-Sein verzichten, verpasst auch keiner etwas“, fügt die 42-Jährige hinzu.

Mit „Gruppen“ meinen die Projektbeteiligten Schulklassen: Diese sind die Zielgruppe der Gymnasiasten. Sie wollen Schulen direkt ansprechen und dort Lizenzen für einen Euro pro Schüler-Benutzerkonto verkaufen. Die sieben Gymnasiasten sind überzeugt von dieser Strategie und glauben, dass die Vermarktung später sehr gut laufen wird. Die Testphase der App ist bereits in vollem Gange und sehr vielversprechend: Die Erfinder werden mit positiven Rückmeldungen der Schüler belohnt.

Auch die Schulklassen, die später einmal die App nutzen, sollen für die Zeit, die sie nicht im Internet verbringen, belohnt werden. Am Schuljahresende würden die besten „Sloffliner“ beispielsweise Plüschtiere erhalten, sagt René Schiebel. Außerdem seien auch größere Belohnungen wie Klassenausflüge geplant. „Das ist im Moment aber noch weit weg“, sagt Niklas Fromm. Denn die Jungs sind derzeit auch mit ihrer eigenen Zukunft beschäftigt. Vier von ihnen sind jetzt mit dem Abitur fertig: Sie starten in ein Freiwilliges Soziales Jahr oder fangen an zu studieren. So gut es geht, wollen sie sich aber weiter mit „Sloffline“ beschäftigen. Am NKG werden bereits weitere Schüler gesucht, die an dem Projekt mitarbeiten möchten. Damit wäre die Zukunft der Schülerfirma gesichert.