2017-07-05 21:00:00.0

Neu-Ulm Haare weg für den guten Zweck

Ulmer Friseur-Kette organisiert Aktion, bei der Frauen ihre Zöpfe spenden. Daraus werden nun Perücken gefertigt.

Ein Schnitt und Nadine Lausmann sieht komplett verändert aus. Die Weißenhornerin kam mit Haaren, die ihr bis zum unteren Rücken reichten zum Friseur – und ging mit einer neuen Kurzhaar-Frisur. Für den guten Zweck ließ sie sich wie einige andere an diesem Tag die Haare abschneiden. Denn die Ulmer Frisörkette Befurt organisierte eine Aktion, bei der das Haar anschließend zu Perücken und Haarteilen verarbeitet wird.

In allen sieben Filialen der Kette kamen gestern Kundinnen aus Ulm und Umgebung, um Haare zu lassen. Geschäftsinhaber Marc Befurt sei bereits vor einiger Zeit von Kunden darauf angesprochen worden, ob sie ihre Haare spenden können. „Das war bislang nicht so einfach“, sagt der 51-Jährige. Dann habe er vom Bundesverband der Zweithaar-Spezialisten erfahren, der einmal im Jahr die Frisurenreste an Industriebetriebe versteigert. Diese lassen sich die Strähnen ganz schön was kosten: Bis zu 130 Euro bezahlen Echthaarproduzenten für Zöpfe ab 25 Zentimeter Länge. Die müssen noch ein weiteres Kriterium erfüllen: Haarfarbe darf nicht dran sein.

Bei Lausmanns Wallemähne stimmen die Voraussetzungen: „Ich freu’ mich auf meinen neuen Haarschnitt.“ Den bekommt die 37-Jährige im Rahmen der Aktion gratis im Salon Epoche in Ulm. So auch Lea Thoma aus Ulm. Die Studentin hatte ähnlich langes Haar wie Lausmann und hat sie sich um die Hälfte kürzen lassen. „Ich freu’ mich, dass ich jemand anderem mit meinen Haaren helfen kann“, sagt die 20-Jährige. Darauf komme es an, sagt Marc Befurt. Er war überrascht vom großen Andrang: „Die Aktion kam so gut an, wir überlegen, sie irgendwann noch einmal zu starten.“

Gut an kommt auch die neue Frisur von Lausmann: „Mich haben meine Haare schon vor zwei Wochen genervt, es wurde Zeit, dass sie abkommen.“ Ihr Sohn habe gerne an der Wallemähne herumgezupft. „Zum Einschlafen hat er sie immer angefasst“, sagt die zweifache Mutter, die ihrem Sohn nun die Veränderung für den guten Zweck erklären muss. (kat)