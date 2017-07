2017-07-28 05:00:00.0

Neu-Ulm Händler fürchten Möbel-Mahler-Pläne

Einrichtungshaus siedelt mehrere große Geschäfte an. Verband warnt vor gravierenden Verwerfungen. Von Oliver Helmstädter

Der Umbau des Möbelhauses Mahler im Neu-Ulmer Starkfeld stößt in der lokalen Handelslandschaft auf breite Kritik: Wolfgang Puff, der Bezirksgeschäftsführer des Handelsverband Bayern, spricht auf Nachfrage unser Zeitung von einer drohenden Kannibalisierung. Insbesondere der ohnehin sehr dichte Besatz an Textilhändlern wird nach seiner Einschätzung keinen weiteren Wettbewerber verkraften, ohne dass andere dicht machen. Wie berichtet, eröffnet Modepark Röther eine 7000 Quadratmeter große Filiale im Möbelhaus.

Die Neu-Ulmer Stadtverwaltung als zuständige Stelle für die städtebauliche Entwicklung hat aus Sicht von Puff versäumt, den Bebauungsplan zu ändern. Das sei „völlig unverständlich“. Denn nach eigenem Bekunden versuche Neu-Ulm mit der Glacis-Galerie in der Kernstadt den Einzelhandel zu konzentrieren. Aber aus Sicht von Puff steht fest, dass die textillastige Glacis-Galerie einer der Hauptleidtragenden der neuen Entwicklung werde. Wie berichtet, macht der Centermanager Tim Mayer gute Miene zum bösen Spiel und hofft, dass ganz Neu-Ulm nun an Anziehungskraft gewinne. Puff allerdings argumentiert, dass aus Kundensicht Ulm und Neu-Ulm ein Einkaufsstandort ist, dem nun drohe, dass der Bogen an Shopping-Angeboten überspannt wird.

Thomas Röther, einer der geschäftsführenden Gesellschafter der Textilkette mit 38 Standorten in Deutschland und zwei in Österreich, sieht im Gegensatz zum Handelsverband den Bogen nicht überspannt. Zumal der Modepark bereits etabliert in der Region sei. Vor einem Jahr schloss eine noch größere Röther Filiale in Senden, weil die Mietvorstellungen im Illercenter „außerhalb des Realisierbarem“ waren, wie es Röther ausdrückt. „Der Markt ist hart umkämpft“, sagt Röther. Doch sein Konzept mit 400 Marken plus einer Eigenmarke habe in Neu-Ulm eine „durchaus gute Chance“. Über 50 Arbeitsplätze würden entstehen.

Von der Regionalversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) aus Neu-Ulm/Günzburg ins Spiel gebrachte Zweifel, ob die Änderung der Handelsflächen zulässig sind, kann bei Mahler niemand nachvollziehen. „Wir sind da komplett entspannt“, sagt Ottmar Schmidt aus dem Mahler-Planungsteam. Es gelte ein Bebauungsplan („M85“) der im Januar 1998 rechtsgültig geworden sei. Eine Änderung im Jahr 2012 („M85/1“) habe nichts Wesentliches verändert. Über Monate sei das Mahler-Planungsteam mit der Neu-Ulmer Stadtverwaltung in Kontakt gewesen und habe sämtliche Rochaden der Handelsflächen auf Zulässigkeit mit dem Bebauungsplan abgeklopft. Und Rochaden gibt es viele: Direkt vor dem Parkhaus entstehen würfelförmige Gebäude in denen die Geschäfte zweier Mobilfunkanbieter sowie eine Autovermietung unterkommen. Dort, wo noch die Autovermietung sitzt, entsteht der Modepark Röther. Und zwischen Röther und dem gläsernen Atrium zieht das vollverglaste Radlbauer-Geschäft. Und in den Mauern des bereits geschlossenen Handelshof, eröffnet im Juni kommenden Jahres ein Edeka-Supermarkt mit 4000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Der Gebäudeteil werde voll entkernt, wie Frank Meng, der Regionalleiter von Edeka-Südwest sagte. Im Gegensatz zu Kaufland wolle Edeka seine 40000 Artikel ausschließlich im Erdgeschoss anbieten. Es entstehen 100 Arbeitsplätze.

Die Textilkette Kik sowie das Discount-Geschäft Tedi werden sozusagen als Puffer zwischen Lebensmitteln und Möbeln die Grenze von Mahler zu Edeka belegen. Das 2000 Quadratmeter große Fitnessstudio Mc Fit hat nach Angaben von Michael Mahler den Mietvertrag verlängert und wird noch dieses Jahr die Räumlichkeiten auf den neusten Stand bringen. „Sehr glücklich“ ist Mahler, dass die Spielhalle ausziehen wird. Sie habe für eine bisher wenig einladenden Blick vom Starkfeld auf die Borsigstraße gesorgt. Shoppingmöglichkeiten gibt es bei Möbel Mahler künftig auch für Radfreunde, wie am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im Möbelhaus verkündet wurde: Das Bielefelder Unternehmen Lucky Bike, das unter diesem Namen sowie in Bayern unter dem Label Radlebauer 21 Fachmärkte betreibt, wird ab März kommenden Jahres eine Fläche von 3500 Quadratmetern belegen. Geschäftsführer Thomas Böttner sieht eine derart große Fläche im modernen Radhandel als unabdingbar. Von einem einzigen Radmodell könne es bis zu 40 Varianten geben. Zudem ist eine eine 200 Quadratmeter große Testrecke geplant, auf dem die Räder ausprobiert werden können. Die Eröffnung der Filiale mit bis zu 35 Beschäftigten ist für März kommenden Jahres geplant.

Durch den Umbau, in den Mahler wie berichtet etwa zehn Millionen Euro steckt, werden insgesamt 10000 Quadratmeter für andere Mieter im Möbelhaus freigeräumt. Aber durch den Auszug der Spielhalle, die Mahler künftig belegt, verliere das Möbelhaus nur 5000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Wie Michael Mahler betont, hätten die bisherigen vier Jahre seit der Eröffnung gezeigt, dass dies gut kompensierbar sei. Beispielsweise würden die bisher separat präsentierten Sortimente der Mitnahmeabteilung in das Restgeschäfte integriert. Mahler ist zufrieden mit der Entwicklung mit dem Umbau werde der Standort frischer und deshalb mehr Kunden anziehen. „Wir sind auf einem guten Weg.“