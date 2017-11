2017-11-04 07:00:00.0

Landkreis Neu-Ulm Handwerker brauchen Leidenschaft

Die Kreishandwerkerschaft Günzburg und Neu-Ulm sucht Nachwuchs. Die Dachorganisation der Innungen zeichnet in Ichenhausen Beschäftigte und Meister aus.

Die Suche nach Nachwuchs bleibt in der Handwerks-Branche schwierig. „Es kann nicht sein, dass das Akademische dem Handwerklichen den Rang abläuft“, sagte Hans-Peter Rauch bei der Ehrungsfeier der Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm. „Da muss die Politik gegensteuern“, forderte der Präsident der Handwerkskammer für Schwaben. Zum fünften Mal war die Kreishandwerkerschaft im Bayerischen Schulmuseum in Ichenhausen zu Gast.

Als Hausherr sagte Bürgermeister Robert Strobel, dass die Problematik der Betriebsnachfolge das Handwerk erreicht habe. Präsident Rauch, selbst Metzgermeister in Waltenhofen bei Kempten, sagte: „Die handwerkliche Ausbildung ist ein Sprungbrett für viele Richtungen.“ Doch die Zahlen zeigen, dass es klemmt: In Schwaben waren im August 900 Lehrstellen unbesetzt, in ganz Deutschland 19000. Immerhin haben sich in diesem Herbst sieben Prozent mehr Jugendliche zur Ausbildung angemeldet. Im Handwerk sei Leidenschaft der Schlüssel für langfristigen Erfolg, das bewiesen 2000 Prüfer und 2000 ehrenamtliche Mitarbeiter in Schwaben.

Im Bereich der Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm gab es bei der Zimmerer-Innung einen Stabwechsel. Nach 29 Jahren im Vorstand, davon elf Jahre als Obermeister, hat Josef Merkle aus Biberachzell sein Amt seinem Vorstandskollegen Wolfgang Schrapp (Bellenberg) übergeben, wie Geschäftsführerin Ulrike Ufken informierte. Schrapp ist seit 25 Jahren aktives Mitglied des Vorstands und war bisher Lehrlingswart für Ausbildung und Prüfung des Nachwuchses. Als Nachfolger des ausscheidenden stellvertretenden Obermeisters Wilhelm Folz wurde Martin Hiller (beide Elchingen) bestimmt. Die Führungsriege verstärkt als weiteres Vorstandsmitglied Michael Hillmann (Neu-Ulm). Zum neuen Lehrlingswart wurde Joachim Merkle (Biberachzell) gewählt. Ehrenmitglied der Innung wurde Ludwig Frank (Burlafingen) und für seine Verdienste ausgezeichnet.

Als eine der schönsten und wichtigsten Veranstaltungen des Jahres bezeichnete Kreishandwerksmeister Michael Stoll (Neu-Ulm) die Ehrungen. Ausgezeichnet für zehn Jahre: Sedat Baris, Katrin Grau, Patrick Neidenbach (alle Firma Bendl/Günzburg); Lothar Lohr (Wilhelm Lux/Bibertal); für 15 Jahre: Richard Galwas (Heldele/Weißenhorn), Martin Reiter (Braun/Thannhausen); für 20 Jahre: Waldemar Sauter (Bendl), Andrea Giannino (Kühle/Weißenhorn), Georg Schneider (Georg Vogg Metallbau/Bibertal), Gerald Bachler (Wöhr/Buch); für 30 Jahre: Stefan Hantel (Vogg), Frank Wind-Dall’Anese (Fröhle/Elchingen); für 35 Jahre: Ralf Peter Bihlmaier (Reichenberger Bau/Nersingen), Sabine Noster (Kühle), Paul Neumaier (Braun), Dieter Mader (Barner/Günzburg); für 40 Jahre: Harald Kraus, Frank Tomcala-Hieber (Bendl), Wolfgang König (Vogg), Karl-Heinz Blaß (Heldele), Jakob Hiller (Werner Stoll Sanitärtechnik/Neu-Ulm); für 45 Jahre: Karl Söll (Mayr-Weilbach/Behlingen); für 60 Jahre: Josef Ritter (Kühle).

Die Ehrenurkunde gab es für Michael Guther (Spenglermeister/Holzschwang); den goldenen Meisterbrief für: Wilfried Hesser (Bäckermeister/Vöhringen), Wilhelm Lux (Stuckateurmeister/Bibertal); die silberne Ehrennadel für Wilhelm Folz (Zimmerermeister/Unterelchingen), Josef Merkle (Zimmerermeister/Biberachzell), Harald Oppold (Spengler-, Gas- und Wasserinstallateurmeister/Elchingen), Wolfgang Schrapp (Zimmerer- und Dachdeckermeister/Bellenberg); und die goldene Ehrennadel für Karin Blum (Maler- und Lackierermeisterin/Neu-Ulm) sowie HansJürgen Epple (Bau-Ingenieur/Nersingen). (wk)