2018-02-21 06:00:00.0

Neu-Ulm Harmonie unter Geschwistern: Gemeinsam lachen statt miteinander streiten

Unter Geschwistern geht es nicht immer harmonisch zu, denn jeder hat seine eigene Rolle – und die bringt gleichermaßen Chancen und Herausforderungen mit sich. Von Ariane Attrodt

Die Beziehung zwischen Geschwistern ist eine ganz besondere: Selten liegen Streit, Eifersucht, Harmonie und Liebe so nah beieinander. Wie Eltern das Miteinander unter den Kindern fördern können, darüber informiert Manuela Bold, Diplom-Pädagogin und systematische Paar- und Familientherapeutin, bei der nächsten Neu-Ulmer Elternrunde am Donnerstag.

„Streit unter Geschwistern ist normal und gehört dazu“, betont Bold im Gespräch mit unserer Zeitung. Da müssten bei den Eltern nicht gleich die Alarmglocken schrillen. Dennoch könnten sie – wenn sie merken, dass die Kinder Unterstützung bräuchten – Hilfe anbieten, um das gemeinsame Miteinander zu fördern. Gleichzeitig gebe es eine Sache, die Eltern unbedingt vermeiden sollten: die Geschwister miteinander zu vergleichen. „Das schürt oft Wut und Hass“, warnt Bold. Sie fügt hinzu: „Es ist wichtig, dass man sieht, dass die Kinder einfach unterschiedlich sind und zu erkennen, was jedes einzelne wirklich ausmacht.“

ANZEIGE

Mit jeder Rolle – ganz gleich ob Erstgeborenes oder Nesthäkchen – sind Chancen und Herausforderungen verbunden, erläutert Bold. So sei das erste Kind zunächst naturgemäß ein Einzelkind, „alle anderen haben diese Rolle nie“. Die erste Schwangerschaft und Geburt sei für die Eltern etwas ganz besonderes, in Folge widmen sie dem Nachwuchs sehr viel Aufmerksamkeit. „Diese Zeit hat man beim zweiten Kind gar nicht mehr“, sagt Bold und lacht. Deswegen komme das in den meisten Fällen in denselben Kindergarten und danach dieselbe Schule wie das größere Geschwisterchen.

Dennoch: „Beim zweiten Kind wird das Erstgeborene sozusagen vom Thron gestoßen“, so Bold. Das mache sich besonders bemerkbar, wenn das zweite Kind recht schnell folge: Das ehemalige Einzelkind fühlt sich zurückgestoßen, und muss plötzlich warten, weil die Eltern sich zunächst um das Jüngere kümmern. „Das ist eine ganz neue Erfahrung. Auch für das Erstgeborene ist vollkommen unerwartet, was da kommt.“ Sei der Altersabstand größer, sehe man sich dagegen eher als Beschützer und Vorbild des kleinen Geschwisterchens – eben in der Rolle als großer Bruder oder große Schwester. Das ist für das jüngere Geschwisterkind aber manchmal nicht einfach: „Der Erstgeborene kann schon mehr Dinge und ist eigentlich in allem besser. Das kann zu Neid oder Eifersucht führen“, erklärt Bold.

Das dritte oder vierte Kind „läuft ein bisschen mehr einfach mit“, so Bold. Sie fügt hinzu: „Es kann aber auch sein, dass es besonders verwöhnt wird, wenn es ein Nachzügler oder auch das letzte Kind ist, das man geplant hat.“ Außerdem: Mit zunehmendem Alter werden Eltern meist ruhiger und geduldiger – manchmal jedoch auch ängstlicher. Das mittlere, das sogenannte Sandwichkind, gehe manchmal „vielleicht ein bisschen unter“, sagt Bold. Doch auch das habe seinen Vorteil: „Es wird nicht so beobachtet.“ Die Familientherapeutin fasst zusammen: „Es gibt nicht per se einen schlechten oder guten Platz.“

Vortrag: Die Elternrunde zum Thema „Harmonie unter Geschwistern“ findet am Donnerstag, 22. Februar, von 19 bis 21 Uhr im Neu-Ulmer Familienzentrum, Kasernstraße 54, statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.