2017-04-20 11:00:00.0

Weißenhorn Hasenwiese: Vier Klagen abgewiesen

Bürger und eine Firma haben sich gegen eine Baugenehmigung durch das Landratsamt für einen Aldi-Markt gewehrt. Wie das Verwaltungsgericht Augsburg argumentierte. Von Carolin Oefner

Der geplante Aldi-Markt auf der Hasenwiese in Weißenhorn war – wieder einmal – Thema vor Gericht. Der Rechtsstreit um den geplanten Bau zweier Supermärkte in Weißenhorn zieht sich seit Jahren hin. Gestern hatte das Verwaltungsgericht in Augsburg insgesamt über vier Klagen zu entscheiden, die sich gegen die vom Landratsamt Neu-Ulm erteilte Baugenehmigung richteten. Das Gericht unter Vorsitz von Beate Schabert-Zeidler hat in den gestrigen beiden Verhandlungen alle vier Klagen abgewiesen.

Am Ende der Verhandlung sagte die Richterin zu Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt: „Jetzt befrieden Sie endlich Weißenhorn.“ Das will dieser sich zu Herzen nehmen. Die Stadt will gemeinsam mit Aldi noch einmal versuchen, dass alle Beteiligten aufeinander zugehen, sagte Fendt. Dass das Interesse für das Thema Hasenwiese – sowohl dafür als auch dagegen – groß ist, zeigten die zahlreichen Zuhörer im Gerichtssaal.

ANZEIGE

Die ersten beiden Klagen kamen von einer Firma und einer Bürgerin gegen die Baugenehmigung durch das Landratsamt. Der Firma gehört das Gebäude, in dem der Feneberg-Markt derzeit untergebracht ist. Das Gericht sagte gleich zu Beginn der Verhandlung: Es müsse geprüft werden, ob die Klagen überhaupt fristgerecht eingereicht worden seien. Die Frist liege bei einem Jahr, sobald man die Kenntnis der Baugenehmigung hätte haben müssen. Vor Gericht ging es darum, ob die Kläger von der Genehmigung wussten oder nicht – und ob sie davon hätten wissen müssen.

Hätte die Klage früher eingehen müssen?

Bei der Firma, deren Anwalt 15 Monate später Klage gegen die Baugenehmigung eingereicht hat, war Richterin Schabert-Zeidler schnell überzeugt: Sie hätte von der Baugenehmigung wissen müssen – und dann rechtzeitig Klage einreichen. Hintergrund: Die Firma hat im Mai 2015 auf eine Eilentscheidung vor dem Verwaltungsgerichtshof gedrängt, weil eine Baugenehmigung drohe. Dabei müsse der Firma bewusst gewesen sein, dass diese auch kommt. „Man kann sich nicht zurücklehnen und irgendwann mit einer Klage kommen“, sagte Schabert-Zeidler. Und: „Irgendwann muss der Bauherr auch sicher sein können, dass keine Klage mehr kommt.“

Bei der klagenden Bürgerin argumentierte die Richterin ähnlich. Ihre Klage sei 16 Monate nach dem Bescheid eingegangen. Die Frau sagte vor Gericht, dass sie von der erteilten Baugenehmigung nichts gewusst habe. Der Ehemann habe zwar bei einer früheren mündlichen Verhandlung zugehört und danach hätte sie auch mit ihrem Mann telefoniert, aber „das war nicht sehr ausführlich“. Die Richterin sagte, dass die Frau durch ihren Mann davon gewusst haben müsse. Der Meinung war auch Theresa Hopfensitz, Geschäftsbereichsleiterin des rechtlichen Baubereichs am Landratsamt. Es sei „völlig unstrittig“, dass es in der Verhandlung damals mehrmals um den Bau ging.

Der Rechtsanwalt der Klägerin, Andreas Staudacher, sagte zu all dem, dass nachgewiesen werden müsse, dass seine Mandantin das gehört oder davon gelesen habe. Generell informiere sie sich mit Absicht nicht über die lokale Berichterstattung, sagte die Frau. An der Stelle schaltete sich Weißenhorns Bürgermeister Fendt ein. Er wundere sich sehr, dass die Frau behaupte, nie den Stadtanzeiger zu lesen. Seiner Meinung nach tut sie das aber, denn: Vor ein paar Wochen habe er wegen einer Formulierung in dem Heft eine Dienstaufsichtsbeschwerde bekommen – durch die Klägerin.

Zwei Bürger verfolgen das Thema im Stadtrat

Die Richterin erklärte die Klage in beiden Fällen für unzulässig, weil sie verspätet eingereicht worden sei. Rechtsanwalt Staudacher kündigte an, einen Antrag auf Zulassung zur Berufung zu stellen. Damit muss der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München entscheiden, ob die Berufung zugelassen wird. Einen anderen vorhergehenden Antrag hat das Münchner Gericht abgelehnt (wir berichteten). Vom Anwalt der Firma war keine Stellungnahme zu erfahren. Am Rande der Verhandlung kam auf, dass die klagende Firma dabei ist, das Gebäude in Weißenhorn zu verkaufen.

Ähnlich war die Lage bei den beiden anderen Fällen: 15 Monate sind dort vergangen. Die beiden Kläger waren bei der ersten mündlichen Verhandlung vor einem Jahr sowie in allen relevanten Sitzungen des Weißenhorner Stadtrats. Die Bürger wollten darauf hinaus, dass durch die geplanten Supermärkte zu viel Lärm und Verkehr in der Nachbarschaft entstehen. Richterin Schabert-Zeidler betonte, dass die Baugenehmigung durch das Landratsamt verhandelt werde. Und diese verletze die Kläger nicht in ihren Rechten. Die Diskussionen sorgten für Raunen in den Zuhörerreihen. Schlussendlich wies das Gericht auch hier beide Klagen ab.

Die Stadt Weißenhorn hat indes angekündigt, das Bebauungsplanverfahren „so schnell wie möglich“ noch einmal aufzurollen. Bürgermeister Wolfgang Fendt geht davon aus, dass der Plan noch 2017 vorgelegt wird. Die Stadt habe ein Planungsbüro damit beauftragt, mithilfe des Protokolls der Verhandlung am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof noch einmal alles zu überprüfen und Fehler gegebenenfalls zu korrigieren. Damals war bemängelt worden, dass die Unterlagen zu kurz öffentlich ausgelegt waren (wir berichteten).