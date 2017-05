2017-05-18 13:47:46.0

Neu-Ulm Heißluftballon kracht fast ins Donaucenter: Fahrer meldet sich

Neu-Ulm entgeht am Dienstag knapp einem Unglück, als ein Heißluftballon fast ins Donaucenter kracht. Jetzt hat sich der Ballonfahrer bei der Polizei gemeldet.

Der Fall sorgte für Aufregung nicht nur in Ulm und Neu-Ulm: Ein Heißluftballon wäre fast ins Donaucenter gekracht. Jetzt hat sich der Ballonfahrer bei der Polizei gemeldet. Wie er den Beamten berichtete, war der Ballon mit drei Fahrgästen in der Friedrichsau gestartet. Wegen eines gesundheitlichen Problems bei einem Fahrgast wollte der Ballon zunächst auf der Liegewiese des Donaubads landen. Deshalb war der Heißluftballon wohl auch nur in geringer Höhe unterwegs.

Dann stellte sich heraus, dass eine Landung wohl doch nicht mehr nötig war, so dass der Ballon seine Fahrt fortsetzte. "Ob und in wie fern es zu einer konkreten Gefahr kam, bedarf noch der weiteren Klärung", heißt es von der Polizei.

Heißluftballon flog knapp an Balkon vorbei

Am Dienstag hatten mehrere Anwohner des Donaucenters beobachtet, wie ein Heißluftballon knapp an einem Balkon im elften Stock vorbei geflogen war. Einer seiner Nachbarn verständigte daraufhin die Polizei. Wie diese mitteilt, rief der besorgte Zeuge gegen 19.30 Uhr an und meldete das riskante Flugmanöver, da er glaubte, der Ballonfahrer könnte gesundheitliche Probleme haben. Daher machten sich Beamte der Neu-Ulmer Polizei auf die Suche nach dem Gefährt. Sie verständigten ihre Ulmer Kollegen, die in Richtung Donautal fuhren, weil das Flugobjekt dorthin getrieben sei.

Tatsächlich entdeckten die Beamten einen Ballon in großer Höhe und dessen Begleitfahrzeug bei Erbach. Nach neuesten Erkenntnissen handelte es sich dabei um den Ballon, der zuvor fast mit dem Hochhaus kollidiert wäre.

Heißluftballon beunruhigte auch Menschen in Ulm

Die Angelegenheit hat nicht nur in Neu-Ulm Aufsehen erregt. Auch in Ulm wurden Bürger aufgrund des tieffahrenden Ballons stutzig: „Ich dachte: Der plumpst gleich in die Donau, so tief war der“, sagt ein Beobachter, der die Fast-Katastrophe vom Fenster seiner Innenstadtwohnung aus beobachtet hat und noch immer irritiert ist. kat/nos

