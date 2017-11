2017-11-16 18:53:00.0

Ulm Heizdecke brennt: Nachbar rettet 90-Jährige

Ein Rauchmelder hat am gute Dienste geleistet. Warum die Rentnerin den Brand nicht bemerkte.

Ein Rauchmelder hat am Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus in Wiblingen gute Dienste geleistet, teilt die Polizei mit. Eine defekte Heizdecke hatte einen Brand verursacht. Um 10.35 Uhr wurde im Schlafzimmer einer Wohnung in der Ravensburger Straße der akustischen Alarm ausgelöst.

Eine defekte Heizdecke hatte die Matratze und das Oberbett in Brand gesetzt. Die 90-jährige Bewohnerin befand sich im Wohnzimmer, wegen der geschlossenen Türen hatte sie den Brand nicht bemerkt. Ein Nachbar hörte den Alarm, öffnete mit einem Ersatzschlüssel die Wohnung und bekämpfte den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit Wasser aus dem Badezimmer. Die 90-Jährige zog sich eine leichte Rauchvergiftung zu. Ein Gebäudeschaden entstand bei dem Brand nicht, die Frau konnte in ihrer Wohnung bleiben. (az)