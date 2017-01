2017-01-24 18:10:00.0

Ulm Heizung fällt aus: Kinder bibbern im Klassenzimmer

In der Spitalhofschule in Ulm ist schon wieder die Heizung ausgefallen. Die Stadtverwaltung verspricht Besserung. Von Michael Ruddigkeit

Mit Mützen, Schals und in Winterjacken saßen die Kinder am Montag in der Spitalhofschule in Ulm in den Klassenzimmern. Grund: Am Sonntagnachmittag war die Heizung ausgefallen. Das hatte zur Folge, dass die Räume in der Sammlungsgasse am Tag darauf noch bitterkalt waren – und Lehrer und Schüler wie die Schneider froren.

Der Hausmeister, der den Schaden früh am Montagmorgen als Erster bemerkt hatte, alarmierte sofort das Gebäudemanagement der Stadt. Die Fehlersuche ergab, dass ein Ventil zur Regulierung der Heizleistung defekt war. Handwerker haben den Schaden im Laufe des Montags behoben. „Der Ausfall der Heizung in einer Schule ist bei diesen Temperaturen ein ernst zu nehmendes Thema. Dass Schüler und Lehrer in der Schule frieren, ist auch für uns nicht akzeptabel“, sagte Baubürgermeister Tim von Winning. Er räumte ein, dass die Heizung der Schule, die an das Netz der Fernwärme Ulm (Fug) angeschlossen ist, in den vergangenen Wochen mehrfach Probleme bereitet habe und immer wieder repariert worden sei. „Das waren allerdings voneinander unabhängige Einzelvorfälle, mal gab es einen Rohrleitungsbruch, dann fiel die gerade erst erneuerte Pumpe aus, mal streikte die Elektronik“ Jedes Mal habe die Anlage schnell wieder zum Laufen gebracht werden können. Von Winning: „Es ist sehr unglücklich, dass mehrere Schäden hintereinander aufgetreten sind und den Betrieb der Schule damit gestört haben.“

Ein Komplettaustausch der Anlage sei jetzt im Winter aber nicht möglich und könne auch nur in den Ferien stattfinden. Von Winning kündigte an, man werde die Anlage noch mal intensiv auf mögliche erkennbare Mängel überprüfen. Die Stadt kündigte außerdem an, mögliche Ersatzquartiere in der Nachbarschaft zur Schule zu prüfen, damit – sollte noch einmal die Heizung ausfallen – die betroffenen Klassen für die Zeit der Reparatur problemlos kurzfristig umziehen könnten.

Die Freien Wähler sprechen in einem Schreiben an Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) von einer „unhaltbaren und für uns unbegreiflichen Situation“. Auch die Grünen fordern Konsequenzen. An mehreren Schulen bestehe dringender Handlungsbedarf.