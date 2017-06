2017-06-01 18:26:00.0

Neu-Ulm Herd in Wohnung angelassen: Feuerwehr rückt aus

Zeugen hatten gemeldet, dass aus der Wohnung in der Donaustraße in Neu-Ulm Rauch dringe. Der Bewohner war nicht zuhause.

Zu einem Einsatz sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmittag in Neu-Ulm ausgerückt. Zeugen hatten gemeldet, dass aus einer Wohnung in der Donaustraße Rauch dringe. Da der Wohnungsinhaber nicht zu Hause war, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür – und fand schnell den Grund für den Rauch: Ein Topf stand nach Angaben der Polizei auf einer Herdplatte, die angeschaltet war, Feuer gab es keines. Sachschaden entstand ebenfalls nicht.

Weitere Details sind bislang noch nicht bekannt – die Polizei hatte den Wohnungseigentümer am Donnerstag nicht erreichen können. (az)