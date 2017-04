2017-04-11 05:02:00.0

Ulm Hier baut die Bethesda-Klinik

Das Krankenhaus in der Ulmer Oststadt wird für 34 Millionen Euro erweitert. Gestern war symbolischer Spatenstich. Was auf dem Areal am Donauufer entstehen soll. Von Michael Ruddigkeit

Noch klafft ein großes Loch auf dem Grundstück der ehemaligen Landwirtschaftsschule nahe am Donauufer. In zwei Jahren soll hier ein Anbau der Bethesda-Klinik stehen. Foto: Andreas Brücken