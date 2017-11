2017-11-10 07:00:00.0

Ulm Hier entstehen 78 neue Wohnungen

Der Schwamberger Hof in der Ulmer Oststadt macht aus einem Parkplatz ein neues Quartier.

Wo jahrelang Kunden von Arbeitsagentur und der Krankenkasse AOK parkten, kann bald gewohnt werden: Mit dem Spatenstich startete der Neubau des Gemeinschaftsprojekts Schwamberger Hof in der Ulmer Oststadt. Die städtische Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft (UWS) und die Ulmer Heimstätte errichten gemeinsam 78 bezahlbare Wohnungen mit Tiefgarage und einer Gewerbeeinheit.

Die Fertigstellung der ersten Bauabschnitte und Übergabe an die Mieter ist ab Mitte 2020 geplant. UWS und Heimstätte investieren insgesamt 21,6 Millionen Euro in den Neubau, beide Unternehmen werden die Wohnungen in die eigenen Bestände übernehmen und langfristig als Mietwohnungen zur Verfügung stellen.

Wie UWS–Geschäftsführer Frank Pinsler beim Spatenstich betonte, könnten beide Unternehmen damit ein breit gefächertes Angebot an Mietwohnungen in der Ulmer Oststadt schaffen. Der Anteil von mindestens einem Drittel geförderter Wohnungen bei beiden Projektpartnern garantiert eine ausgewogene Sozialstruktur im neuen Quartier. Dieses Bauvorhaben werde darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der im Ulmer Gemeinderat beschlossenen Ziele der Wohnungsbaudebatte leisten. Wie berichtet, plant Ulm den Bau von 3500 Wohnungen in fünf Jahren. Oberbürgermeister Gunter Czisch betonte in seinem Grußwort die wichtige Rolle der beiden großen Ulmer Wohnungsunternehmen für das bezahlbare Wohnen in Ulm. Auch bei zukünftigen Entwicklungsprojekten des Wohnungsbaus werden die UWS und die heimstätte eine wichtige Rolle spielen

Dass der jetzt begonnene Neubau im Areal zwischen Schwamberger Straße, Bachstraße und Wichernstraße die konsequente Baupolitik der Bestandsergänzung um zeitgemäße, barrierefreie Wohnungen mit hohem energetischem Standard fortsetze, sagte Heimstätten-Vorstandsmitglied Christoph Neis. Die Barrierefreiheit in den neuen Wohnungen biete nicht nur für Bewohner mit eingeschränkter Mobilität einen hohen Wohnkomfort.

In einem Gutachterverfahren wurde der Entwurf des Tübinger Architekturbüros Hähnig + Gemmecke ausgewählt um auf einer der größten verfügbaren innerstädtischen Freiflächen ein Wohnquartier zu entwickeln.

Ein Mix mit 2-, 3- und 4- Zimmerwohnungen bildet nach Angaben der Bauherren die Voraussetzung für eine funktionierende soziale Zusammensetzung der Hausgemeinschaft. Für die Finanzierung werden Fördermittel des Landes Baden-Württemberg in Anspruch genommen, so werden mindestens ein Drittel der Wohnungen Mietern mit geringem Einkommen zur Verfügung stehen. Die geplante Gewerbefläche im Erdgeschoss soll zusätzlich für eine Belebung des Quartiers sorgen. (heo)