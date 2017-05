2017-05-03 07:00:00.0

Vöhringen Hier gibt es Platz für betreutes Wohnen

Das Dominikus-Ringeisen-Werk möchte ein Haus für Menschen mit Behinderung in Vöhringen bauen. Es könnte zwischen Storchenweg und Falkenstraße entstehen. Von Ursula Katharina Balken

Manuela Ernst ist 55 Jahre alt und behindert. Sie hat das Down-Syndrom. Ihre Mutter Renate ist 73 Jahre alt, ihr Vater Hermann 79. Die Familie geht mit der Behinderung ihres einzigen Kindes offen um. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Manuela ein recht selbstständiges Leben führen kann. Aber wiederum nicht so selbstständig, dass sie auf Dauer ohne Betreuung leben könnte. Und genau das macht den Eltern zu schaffen. „Wir werden älter, was wird aus unserer Tochter, wenn wir nicht mehr für sie sorgen können“, fragt sich Mutter Renate.

Mit diesen Sorgen steht Familie Ernst nicht alleine da. Die Mitglieder im Vöhringer Arbeitskreis für Menschen mit Behinderungen, von Renate Ernst vor vielen Jahren ins Leben gerufen, teilen diese Ängste. „Manche Eltern behinderter Kinder sind ja schon über achtzig“, sagt die engagierte Frau. So streben alle zwölf in Vöhringen betroffenen Familien eine Möglichkeit an, wo Menschen mit Behinderungen auch im Alter familiäre Geborgenheit finden können.

Diese Chance bietet sich jetzt in Vöhringen. Es gibt sogar einen Träger beziehungsweise einen Bauherrn, der ein Haus für Menschen mit Behinderungen errichten will: das Dominikus-Ringeisen-Werk. Und es gibt noch ein positives Signal. Der Bezirk Schwaben hat seine Zustimmung zur Errichtung eines neuen Wohnangebotes für Menschen mit Unterstützungsbedarf in der Stadt Vöhringen durch das Ringeisen-Werk erteilt. Damit ist schon eine wichtige Hürde genommen.

Doch die Grundstücksfrage bereitete einige Schwierigkeiten. Die Klärung ist schon deshalb wichtig, weil das Dominikus-Ringeisen-Werk sich auf den Bedarf der möglichen künftigen Nutzer und deren Assistenzleistungen einstellen muss. Die Einrichtung braucht eine Basis und Anhaltspunkte für eine bedarfs- und bedürfnisgerechte Raumplanung. Daraus resultiert auch die Frage nach dem Personalbedarf. Wenn man weiß, wo und wie man bauen kann, ist das Abklären dieser Fragen wesentlich einfacher.

Was die Grundstücksfrage angeht, gibt es konkrete Vorstellungen: Nach Informationen, die unserer Zeitung vorliegen, war das Grundstück nördlich der Grundschule Nord, das sich im Besitz der Kirche befindet, für ein solches Projekt angedacht. Die St. Michaelspfarrei hatte spontan ihre Bereitschaft erklärt, das Areal in Erbpacht zur Verfügung zu stellen. Diese Zusage gilt auch heute noch. Wie unsere Zeitung erfuhr, wäre das Dominikus-Ringeisen-Werk ebenfalls am Kauf des Baugrundstückes interessiert, weil das Projekt zeitnah entstehen soll. Denn der Bedarf ist da.

Da die Pfarrei nach dem Stiftungsrecht jedoch nur eine Überlassung des Grundstücks in Erbpacht möglich machen und nicht verkaufen kann, hat sie bei der Stadt nachgefragt, ob die nicht mit einem Grundstück dienen könne. Es gehe der Kirche dabei nicht um ihre Anlagemöglichkeiten, sondern um Vorgaben aus einem komplizierten Stiftungsrecht, sagte ein Anwalt auf Nachfrage. Jetzt ist die Stadt am Zuge. Schon zu einem früheren Zeitpunkt hatte Bürgermeister Karl Janson wiederholt die Notwendigkeit einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen deutlich gemacht. Bei der Stadt geht man also durch offene Türen.

Über das Dominikus-Ringeisen-Werk: Der katholische Priester Dominikus Ringeisen (1835-1904) sah die Not behinderter Menschen. Diese waren damals ohne Beschäftigung und eine Last für die Familien. Deshalb schuf er 1884 in Ursberg eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen, ganz gleich ob diese nun geistig oder körperlich waren. 1897 erhielt Ringeisen die Erlaubnis eine Schwesterngemeinschaft zu gründen. Das war die St. Josefskongregation Ursberg. Die Schwestern waren Franziskanerinnen, die sich der behinderten Menschen annahmen. Ringeisen schaffte es, auch in anderen Orten Behinderteneinrichtungen zu gründen. Wichtig war ihm, den Menschen eine Beschäftigung zu verschaffen, damit sie am Alltag teilnehmen konnten. Das Ringeisen-Werk entwickelte sich weiter. 1984 erfolgte die Erweiterung, vor allem in Bezug auf Frühförderung. In den 90er-Jahren gab es neue Wohnformen und eine weitere Differenzierung der Angebots- und Betreuungsstrukturen.