2017-01-26 17:00:00.0

Ludwigsfeld Hier lernten Generationen das Autofahren

Seit 40 Jahren trainieren Bürger auf dem Verkehrsübungsplatz Vollbremsungen oder das Einparken. Von Katharina Dodel

An eine Vollbremsung erinnert sich Hanspeter Albrecht noch genau. Der Autofahrer stieg in die Eisen. Normalerweise ist das der Teil bei den Fahrtrainings, auf den sich die Teilnehmer besonders freuen. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, zu testen, was sein eigenes Auto so kann? In diesem einen Fall waren alle schockiert – denn das Auto hielt nicht an, der Bremsschlauch war gerissen. „Zum Glück ist nichts passiert“, sagt Albrecht, der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht, die den Übungsplatz seit 40 Jahren betreibt. Die Trainer zeigen dort Autofahrern, was sie selbst und ihre Autos leisten, wenn es hart auf hart kommt. Und manchmal spielen sie eben auch Schicksal.

„Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn damals der Teilnehmer auf der Autobahn eine Vollbremsung hätte machen müssen“, sagt Albrecht. „Zum Glück ist das auf dem Übungsplatz passiert.“

Sogenannte Gefahrenbremsungen sind nur ein kleiner Teil dessen, was den Bürgern auf dem Platz gezeigt wird. Häufiger gehe es um kleinere, scheinbar banale Dinge: das richtige Einparken, die optimale Einstellung des Autositzes, oder Verkehrsregeln.

In den vergangenen Jahren sei vor allem die Nachfrage an Seniorenfahrtrainings gestiegen. „Wir merken schon, dass die Debatten über das Fahren im Alter zunehmen und dass daher auch Senioren ihr Fahrverhalten hinterfragen.“ Im Vergleich dazu sei die Zahl der Übungsstunden für Fahranfänger gleich geblieben.

Im Frühjahr stehen dann laut Albrecht wieder Motorradtrainings an. „Wir sind von April bis Juni gut ausgebucht“, sagt der Vorsitzende. Er selbst ist seit 2000 dabei. Sein Kollege, der ehrenamtlicher Geschäftsführer des Verkehrsübungsplatzes, ist Manfred Janssen. Er ist seit Stunde eins des Platzes dabei. Zum 1. Januar 1977 verkaufte ein Bürger diesen der Kreisverkehrswacht. „Damals waren die Anwohner nicht sehr glücklich über die staubige Schotterpiste“, sagt Albrecht. Also ließ der Verein die Flächen asphaltieren. 1988 wurde das Vereinsheim, das Blockhaus bei der Einfahrt am Brunnenweg, gebaut und 2005 um ein Trainingsareal, wo Slalom gefahren oder Vollbremsungen auf nassem Boden geübt werden kann, erweitert.

Öffnungszeiten Im Winter ist der Platz von Montag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr (im Sommer bis 19 Uhr) geöffnet und am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 9.30 bis 17 Uhr.