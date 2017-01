2017-01-27 15:00:00.0

Senden Hier sind Reihenhäuser nicht erwünscht

Der Bebauungsplan an der Eichenbergstraße in Senden war schon weit entwickelt. Anwohner stimmen die Räte bei einem Ortstermin jedoch um – nun wird neu überlegt. Von Carolin Oefner

Ein schmaler Holzmast steht auf einer Wiese am Rand der Eichenbergstraße in Senden. Er ist genau 7,5 Meter hoch und zeigt dadurch die obere Grenze an, wenn an dieser Stelle Häuser gebaut werden. Am Dienstagabend wird der Holzmast von den Straßenlaternen in der eichenbergstraße angestrahlt. Dennoch kann man sich in etwa vorstellen, wie die Stelle aussehen würde, wenn dort Häuser stehen.

Die Stadträte des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses wollten sich vor Ort ein Bild machen, ob 7,5 Meter hohe Häuser an dieser Stelle genehmigt werden können. In einer Sitzung Ende Oktober vergangenen Jahres waren Unstimmigkeiten aufgekommen, ab welchem Punkt die maximale Höhe gemessen werden soll: Straße oder Gelände? Aus diesem Grund wurde die Höhe nun durch den Holzmasten simuliert.

Ab welchem Punkt wird die Höhe der Gebäude gemessen?

Stadtplaner empfehlen, die Straße als Ausgangspunkt zu wählen. So würden die Häuserdächer auf der abschüssigen Straße treppenstufenartig abfallen. Vom Asphaltbelag der Straße gemessen, haben alle Bauherren dieselben Voraussetzungen. Im anderen Fall könne das Gelände verändert werden, indem es abgegraben oder aufgeschüttet wird, so die Stellungnahme der Verwaltung. Dieser Ansicht schlossen sich die meisten Räte an.

Vor Ort trafen die Stadträte auf einige Anwohner, die sich nicht nur an der Höhe störten, sondern an der geplanten Bebauung an sich. Wie berichtet, sollen in dem Gebiet, das „Auf der Reutte“ genannt wird, fünf Reihenhäuser und zwei Doppelhaushälften entstehen. Die Architekten haben die Reihenhäuser an der Straße geplant, die Doppelhäuser sollen dahinter Platz finden. Das gefiel den Anwohnern überhaupt nicht. Sie machten sich Sorgen darüber, dass das abschüssige Gelände Probleme bereiten könnte.

Die Reihenhäuser stehen nach Ansicht der Anwohner zu nah an der Straße und damit auch die Carports. Von einem am Berg gelegenen Spielplatz würde immer mal wieder Kinder den Hügel hinunterrennen, doch „was passiert, wenn plötzlich ein Auto aus dem Carport fährt?“, fragte ein Anwohner. Zudem sei die lange Reihe an der Straße nicht sehr schön und passe nicht in die Umgebung. Ob man nicht die Häuser quer bauen könne oder zumindest die Doppelhäuser nach vorne ziehen. Drehen lassen sich die Häuser laut Stadtbaumeisterin Manuela Huber „definitiv nicht“. Dafür sei das Gelände vom Zuschnitt her nicht geeignet.

Die Flächen zu schonen, hat Priorität

Andere Anwohner wollten nur Doppelhaushälften an der Stelle oder noch lieber Einfamilienhäuser. Die Räte wendeten ein, dass bei künftigen Bauprojekten andere Regeln als früher gelten würden. Es gelte, Ressourcen zu schonen und mehr Menschen auf weniger Flächen unterzubringen. „Priorität hat der sparsame Umgang mit Wohnbauflächen“, sagte Walter Wörtz (CSU). Erwin Petruch (Freie Wähler) meinte, dass Einfamilienhäuser sehr großzügig wären. „Wir haben doch alles schon durchdiskutiert“, sagte er.

Dennoch bat Rat Georg Schneider (SPD) die Verwaltung in der Sitzung, zusätzliche Varianten auszuarbeiten: mit vier Doppelhäusern und mit Einfamilienhäusern. Auch Wörtz plädierte für einen möglichen Mittelweg mit Doppel- statt Reihenhäusern. Bei der Höhe tendierten die meisten Räte dazu, die maximale Gebäudehöhe bei sieben Metern festzusetzen. Durch die neue Planung wird sich der Bebauungsplan in die Länge ziehen.