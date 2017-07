2017-07-18 12:52:00.0

Neu-Ulm Hier wird für die Zukunft gebaut

Neu-Ulm wächst und damit auch der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. Wo bis 2021 geförderte Appartements entstehen sollen. Und welche Gebiete besonders profitieren. Von Dorina Pascher

Die Warteliste ist lang: 1300 Bewerbungen liegen bei der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Ulm (Nuwog) vor. Soziale Wohnungen sind gesucht. Doch jährlich werden nur rund 160 Appartements frei. „Der Markt steht sehr unter Druck“, sagt Nuwog-Geschäftsführer Andreas Heipp. Mehrere Hochschulen, verkehrsgünstige Lage, attraktive Arbeitsplätze: Es gibt mehrere Gründe, weshalb Neu-Ulm wächst. Damit der Wohnraum leistbar bleibt braucht die Stadt zunehmend mehr sozialen Wohnungsbau. In den kommenden fünf Jahren sollen daher 360 Sozialwohnungen entstehen. Ein Überblick über aktuelle Projekte:

Münsterblickstraße: Früher diente es als Baseball-Feld für die in Neu-Ulm stationierten US-amerikanischen Soldaten. Heute entstehen in dem Gebiet zwei Gebäude mit 36 Sozialwohnungen. Das Projekt war eines der ersten Vorhaben, die im bayerischen Wohnungspakt aufgenommen wurden. Das Bauvorhaben profitierte daher unter anderem von einem 2016 beschlossenen Fördertopf des Freistaates. Die ersten Bewohner können wohl im Dezember dieses Jahres die Gebäude in der Münsterblickstraße beziehen.

Doch das ist nicht das einzige Projekt in dieser Straße: Ab 2018 und 2019 sollen weitere Bauvorhaben dort realisiert werden. Bereits im Sommer kommenden Jahres ist der Baubeginn von 40 geförderten Wohnungen geplant. Ein Jahr später kommen noch 30 Eigentumswohnungen in der Münsterblickstraße hinzu. Für Andreas Heipp, Geschäftsführer der Nuwog, ist an dem Bauvorhaben besonders interessant, da hier mit vorgefertigten Elementen gebaut wird. „So können wir kostengünstig bauen“, ist der Nuwog-Chef überzeugt.

Vorwerkstraße: Im März war das Richtfest, Ende des Jahres sind die 27 Wohneinheiten bezugsfrei. Die bunte Elefantensiedlung ist dann um ein Mehrfamilienhaus größer. Auf vier Etagen und 2000 Quadratmeter Wohnfläche sollen sich die neuen Bewohner wohl fühlen. Das geplante Gebäude ist komplett barrierefrei und zudem energiesparend. Denn geheizt wird über die Hackschnitzel-Anlage in der Elefantensiedlung. Für Nuwog-Geschäftsführer Heipp hat das Viertel einer der „schönsten Gemeinschaftsräume“. Diese sind umgeben von den hohen Festungsmauern und alten, großen Bäumen.

Alte Stadtgärtnerei: Dieses Jahr hat der Bau des Mehrfamilienhauses an der Reuttier Straße begonnen. Insgesamt 31 Wohneinheiten werden hier entstehen. In dem sechsgeschössigen Gebäude wird Platz für jeweils fünf Vier- und Drei-Zimmer-Wohnungen sowie 21 Zwei-Zimmer-Appartements sein. Wer einziehen will, muss aber noch bis voraussichtlich Frühjahr 2019 warten.

Sandstraße: In der Nähe der Donau wird ebenfalls gebaut. Gemeinsam mit einem privaten Investor entstehen hier 23 Wohnungen. Elf davon errichtet die Nuwog. „Weil die Parzellen sonst zu klein sind, mussten wir uns mit einem privaten Investor zusammenschließen“, begründet Heipp das Vorgehen.

Wiley Nord: Rund 50 geförderte Wohnungen sollen auf dem Gebiet der ehemalige Kaserne entstehen. Die Nuwog beteiligt sich bei dem Bauvorhaben an einer Praxisstudie des bayerischen Staates zum sozialen Wohnungsbau. So kann der Bau mit Hilfe von Fördermitteln des Freistaates finanziell unterstützt werden.

Ulmer Hofgut: Wileys Nachbarviertel, Ludwigsfeld, bekommt ebenfalls neue Appartements. Im Baugebiet „Ulmer Hofgut“ soll Platz für insgesamt 80 Einheiten geschaffen werden. Davon sind 36 sozial gefördert. Für Heipp ist es wichtig, dass in den Wohngebieten „Treffpunkte entstehen“. Die Bewohner sollen zusammen kommen und nicht nur sich den Baugrund teilen. Baubeginn für diese Appartements wird voraussichtlich 2019 oder 2020 sein.

Die Nuwog könnte in naher Zukunft auch sozialen Wohnbau außerhalb der Stadt fördern. „Wir stehen in engen Kontakt mit Nersingen und Elchingen“, sagt der Geschäftsführer der Wohnbaugesellschaft. Die beiden Gemeinden haben sich bereits im Haushalt darauf vorbereitet, eine die Nuwog Land zu gründen. Heipp geht daher davon aus, dass bereits dieses Jahr die Rahmenbedingungen für eine Wohnungsbaugesellschaft im ländlichen Raum geschaffen werden kann.

Gemeinderat, Stadtrat und die Kommunalaufsicht müssten aber noch zustimmen. „Wir haben aber schon ein bis zwei Grundstücke im Blick“, sagt der Nuwog-Geschäftsführer. Es müssen seiner Ansicht nach nur noch die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit das Wohnbauprojekt finanziert werden kann.