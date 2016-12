2016-12-25 09:00:00.0

Ulm Hindenburg-Areal gehört bald der Stadt

Im Frühjahr soll der Kaufvertrag für die frühere Ulmer Kaserne unter Dach und Fach gebracht werden. In fünf Jahren sollen die ersten von insgesamt 900 Wohnungen fertig sein. Von Michael Ruddigkeit

Nach langen Verhandlungen steht die Stadt Ulm jetzt bei einem ihrer größten Bauprojekte vor einem wichtigen Etappenziel: Das knapp neun Hektar große Grundstück der ehemaligen Hindenburgkaserne am Eselsberg, auf dem langfristig 900 neue Wohnungen gebaut werden sollen, gehört bald ihr. Wie Pressesprecherin Marlies Gildehaus auf Nachfrage sagte, steht im Frühjahr nächsten Jahres ein Notartermin mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben an. Zum Kaufpreis konnte Gildehaus noch keine Angaben machen.

Der Wettbewerb zur Neugestaltung des Grundstücks zwischen Mähringer Weg und Weinbergweg war bereits Ende Oktober entschieden worden. Das Preisgericht sprach sich einstimmig für den Entwurf der Arbeitsgemeinschaft Einsiedel Architekten aus Stuttgart und Coqui Malachoswka Landschaftsarchitekten aus Berlin aus (wir berichteten). Dieser setzt mit dem Erhalt der alten Panzerhalle einen klaren räumlichen Schwerpunkt. Auch der Zuschnitt der Baufelder und die Erschließung des Grundstücks sind aus Sicht der Fachjury gut gelungen. Auf dieser Grundlage wird die Stadt nun die Pläne vorantreiben. Nächstes Jahr erfolgt der Abbruch der alten Kasernengebäude. Neben der Panzerhalle, unter deren Dach eine Art Treffpunkt oder Ort für Freizeitangebote entstehen soll, bleiben lediglich die drei früheren Mannschaftsunterkünfte am Mähringer Weg stehen. Dort sind derzeit noch Flüchtlinge untergebracht.

„Wir wollen im ersten Halbjahr 2018 mit dem Bebauungsplan durch sein“, sagte Volker Jescheck, Leiter der Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt und Baurecht. Im selben Jahr soll dann noch mit der Erschließung begonnen werden. Bis Ende 2021 sollen 240 Sozialwohnungen fertiggestellt sein. Insgesamt entstehen auf dem früheren Kasernengelände in den nächsten Jahren etwa 900 Wohnungen. Klassische Bauträger sollen ebenso zum Zug kommen wie Baugemeinschaften. Etwa 2000 Menschen sollen in dem Quartier einmal leben. Gebaut werden Mehrfamilienhäuser mit bis zu vier Stockwerken, eventuell auch mehr. Die Bebauung wird laut Jescheck sehr dicht, ähnlich wie beispielsweise in der Wagnerstraße in der Weststadt. Es soll eine Mischung aus Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Gastronomie ermöglicht werden. Die Bauexperten der Stadt könnten sich beispielsweise die Ansiedlung von Start-up-Unternehmen der Uni Ulm, Ingenieurbüros oder Arztpraxen vorstellen. Auch ein Bäcker ist denkbar, allerdings soll es keine größeren Ladenflächen geben, weil das bestehende Einkaufszentrum am Stifterweg nicht geschwächt werden soll. Die Autos der Bewohner sollen teilweise in Tiefgaragen unterkommen, es soll aber auch preisgünstige Stellplätze in einem oberirdischen Parkhaus geben. Wer kein eigenes Fahrzeug hat, kann trotzdem mobil sein: Die neue Straßenbahnlinie 2 führt direkt an dem künftigen Viertel vorbei. „400 Meter zu Fuß ist das Maximum bis zur Haltestelle“, sagte Jescheck. Offen ist noch das Thema Wärmeversorgung. Dazu ist ein eigener Workshop geplant.

Eine große Rolle spielt bei dem gesamten Projekt die Bürgerbeteiligung. Viele Vorschläge aus der Bevölkerung wurden gesichtet und bewertet. Ein großer Wunsch der Bürger: Es soll einen zentralen Platz für den gesamten Eselsberg geben. Der Siegerentwurf des Wettbewerbs sieht diesen im westlichen Bereich des Quartiers neben der alten Panzerhalle vor.

Sicher ist bereits, dass das neue Wohngebiet künftig nicht mehr „Hindenburg-Areal“ heißen wird. Nächstes Jahr soll es einen Wettbewerb geben, bei dem Bürger Vorschläge für einen neuen Namen machen können. Diese werden von einer Jury ausgewertet. Der Gemeinderat entscheidet dann darüber.