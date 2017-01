2017-01-20 11:05:00.0

Illertissen/Neu-Ulm Hinter Gittern gibt es Ärger

Seit zwei Monaten gilt bayernweit für Geflügel Stallpflicht. Das kann finanzielle, aber auch tödliche Probleme nach sich ziehen, wie Landwirte und Hühnerhalter aus dem Landkreis Neu-Ulm erzählen. Von Inge Pflüger, Michael Böhm und Ariane Attrodt

Seit Mitte November gilt auch in Bayern Stallpflicht für Haus- und Nutzgeflügel – voraussichtlich wird diese auch so schnell noch nicht aufgehoben.

Seit zwei Monaten führen die Hühner von Alois Heinz nun schon ein für sie ungewohntes Leben. Eigentlich betreibt der Landwirt einen mobilen Hühnerstall in Untereichen bei Altenstadt und lässt seine Tiere immer wieder auf verschiedenen Wiesen laufen. Doch nun gilt auch für seine rund 1200 Hühner seit Mitte November die Stallpflicht, die wegen der kursierenden Vogelgrippe bayernweit erlassen wurde. Heinz führt zwar keinen Biobetrieb, halte sich aber dennoch an Bio-Richtlinien. Für seine Tiere hat er auch ein zusätzliches Zelt aufgestellt.

Gefangenschaft kann die Tiere schnell aggressiv machen. Heinz sagt: „Am Anfang haben sie sich gegenseitig ins Gefieder gepickt.“ Zudem seien sie in den ersten zwei Wochen der Stallpflicht unruhig gewesen. Mittlerweile habe sich das allerdings eingependelt. „Wenn man sie beschäftigt, sind sie schon friedlich“, sagt Heinz und erzählt von seinen Maßnahmen: Karotten sowie Weizen und Stroh in der Einstreu gehören unter anderem dazu.

Dramatischer schildert Peter Sametschek, Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins Illertissen, die Lage: So hätten vor allem Züchter von seltenen Groß- oder Ziergeflügelrassen Probleme: „Sperren Sie einmal einen Ganter und fünf Gänse ein, die werden richtig aggressiv“, sagt Sametschek. Außerdem paare sich Wassergeflügel in 80 Prozent der Fälle auf dem Wasser. Mit künstlichen Alternativen könne man sie nicht austricksen. „In einer Badewanne funktioniert das nicht.“ Deshalb rechne er damit, dass viele Züchter ihre Zucht aufgeben. „Dadurch gehen seltene Rassen verloren“, so Sametschek. Auch auf dem Geflügelmarkt, den der Verein in Illertissen ausrichtet, mache sich die Stallpflicht bemerkbar: Nicht nur, dass viele Käfige leer blieben, es kamen auch immer weniger Besucher.

Sametschek betont, dass die Zusammenarbeit mit den Landkreis-Veterinären gut laufe und sich natürlich trotz des Ärgers alle an die Vorgaben hielten. Er fügt hinzu: „Ich verstehe auch unsere Landesregierung, die sagt: Wir müssen etwas tun.“ Allerdings bemängelt er, dass grundsätzlich keine gefiederten Tierarten auf den Geflügelmarkt gebracht werden dürfen – wo doch beispielsweise für Tauben gar keine Stallpflicht gelte. „Und es gab keinen einzigen Fall, bei dem Tauben beteiligt waren.“

Sowohl er als auch Landwirt Heinz wären froh, wenn es mit der Stallpflicht bald ein Ende hätte. Doch danach sieht es momentan nicht aus, prognostiziert Dr. Ignaz Steinhardt, Leiter des Geschäftsbereichs Veterinärwesen am Landratsamt Neu-Ulm: „Es wird wohl demnächst eine neue bundesweite Risikoeinschätzung geben und ich gehe davon aus, dass die Stallpflicht danach nicht aufgehoben wird.“ Das Thema Vogelgrippe sei noch nicht ausgestanden, auch wenn im Landkreis Neu-Ulm und in Ulm weiterhin erst zwei Fälle von infizierten Schwänen bekannt sind.

Steinhardt sind die Probleme, die mit der Stallpflicht einhergehen, durchaus bekannt. Nichtsdestotrotz führe an den strengen Regelungen kein Weg vorbei, sagt er: „Es ist eine Abwägung zwischen den Gefahren der Vogelgrippe und den Schwierigkeiten des Wegsperrens. Sollte sich das Virus hier ausbreiten, hätten wir noch viel größere Probleme.“ Er rät den Geflügelhaltern daher, ihren eingesperrten Tiere möglichst viel Platz zu geben und „sie zu bespaßen, damit ihnen nicht langweilig wird“.

Die Geflügelhalter Siegfried und Irmi Miller aus dem Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl haben das für ihre 50 Hühner längst versucht. Nachdem ein Experiment mit einem „Anti-Aggressionsspray“ aus dem Baumarkt nicht gefruchtet habe, bekamen die Hühner einen sogenannten Pick-Block in den Stall gestellt, an dem sich die Vögel abarbeiten können. Zudem wurden Stroh, Sand und Sägemehl bereitgestellt, hinzu kamen noch Weißkrautköpfe und diverses anderes Spielzeug. „Das passt den Tieren sehr wohl, aber es hält sie auch nicht vom gegenseitigen Picken ab“, resigniert Siegfried Müller. Allein in den vergangenen Wochen seien laut Miller in der Nacht zehn Hühner gestorben: „Im Gegensatz zu früher müssen wir jetzt tagtäglich mehrmals nach den Tieren schauen und sie gegebenenfalls verarzten“, sagt er und hofft weiter auf ein baldiges Ende der Stallpflicht.

So geht es auch Landwirt Heinz. Sollte die Stallpflicht insgesamt länger als drei Monate anhalten, müssen die Freilandeier seiner Hühner als Eier aus Bodenhaltung beschrieben werden. Heinz erklärt: „Dafür müssen wir dann eine Nummer beantragen und die Schachteln entsprechend bekleben.“ Heinz verkauft die Eier direkt auf seinem Hof, deshalb kann er den Preis flexibel festsetzen. Bei Landwirten, die die Eier zum Beispiel an den Großhandel verkaufen, ist das anders, wie Heinz erklärt: „Es gibt börsennotierte Preise für Eier aus Bodenhaltung.“ Wenn bei Landwirt Heinz Eier übrig bleiben, biete er sie bei Bäckern oder Metzgern in der Gegend an. Ansonsten könne man sie zur Flüssigei-Produktion geben. Doch das ist für den Landwirt keine sinnvolle Option: „Dort zahlt man mir drei Cent für ein Ei. Da kostet mich alleine das Futter mehr.“