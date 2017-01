2017-01-10 15:00:00.0

Ulm Hochspannung im Sessel

Das Projekt „Lesen und lesen lassen“ macht im Podium aus Krimi-Geschichten für Kinder ein unterhaltsames Live-Hörspiel. Dabei treffen Amateure auf professionelle Schauspieler. Von Dagmar Hub

Es ist der Traum vieler Grundschüler: als Detektive Fälle aufklären, der Polizei helfen, kindlich-schlauer zu sein als diese. Martin Borowski, Leiter des Jungen Forums am Theater Ulm, griff die Begeisterung von Kindern auf, sich vorlesen zu lassen, und richtete in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Ulm die Live-Hörspiel-Reihe „Lesen und lesen lassen“ ein. Und weil viele Kinder Krimis lieben, ging es im Podium um Detektivgeschichten, szenisch eingerichtet.

Zum Vorlesen gehört ein gemütlicher Sessel. Je gemütlicher, desto mehr kann man sich so herrlich gruseln, ohne dass die Beklemmung zu stark wird. Und weil man sich eine Handlung noch viel besser vorstellen kann, wenn sie in der eigenen Stadt spielt, schrieb Borowski Kinder-Krimi-Geschichten aus Schweden auf Ulm um – und auf andere Rollen, denn für sein Vorleseprojekt meldeten sich deutlich mehr Frauen und Mädchen als Männer und Jungen. Intendant Andreas von Studnitz und Margarete Lamprecht sitzen wechselweise als Erzähler mit viel stimmlicher Flexibilität im flauschigen Sessel. Die verschiedenen Personen in den Geschichten des Vorlese-Projekts werden durch Accessoires wie Pfeife, Mütze oder Brille gekennzeichnet.

ANZEIGE

Caro (Marlene Edelmann) und Maja (Anne Bromberger) haben sich im elterlichen Keller ihr Detektivbüro eingerichtet. Das ist auch notwendig, finden sie. Denn in Ulm geht es ganz schön kriminell zu. In der ersten Geschichte zieht an Heiligabend eine wohlhabende amerikanische Familie in ein Hotel in der Stadt – und das 200000 Euro teure, verwöhnte Hündchen der Familie, ein chinesischer Apfeldackel, verschwindet spurlos. Grund, sich das wertvolle Tier anzueignen und zu verkaufen, hätten etliche Menschen im Hotel, denn Geld können sowohl der Putzmann Pierre Chaloppes (Daniel Klarer) als auch der Hotelchef selbst wie auch sein Empfangschef (Andreas von Studnitz in Personalunion) brauchen. Doch Moment – gibt es überhaupt chinesische Apfeldackel? Einiges an der Geschichte der amerikanischen Snobfamilie scheint nicht zu stimmen …

In der zweiten Erzählung gerät in Ulm viel Falschgeld in Umlauf. Caro und Maja finden heraus, dass die „Blüten“ am neuen Farbdrucker ihrer Schule entstehen. Doch wer vom Personal der Schule könnte sein Gehalt auf diese Weise mehren? Die Mathelehrerin, die Angst hat, im Alter mit ihrer Pension nicht auszukommen? Der Vertretungslehrer, Herr Clauss, der auf Weltreise gehen möchte? Der Hausmeister? Die Schulschwester? Oder gar die Direktorin, die einen recht aufwendigen Lebensstil pflegt? Caro und Maja lösen den Fall, diesmal mithilfe des Polizeiinspektors, mit dem sie sich hinter dem neuen Farbkopierer verstecken. Und für jemanden wird es ganz schön peinlich, während eine andere Person vom Absturz der Arroganz sogar eine positive Zukunft bekommt.

Im Happy End löst sich das Gruseln so herrlich angenehm auf – und mancher unter den jungen Zuhörern mag Caro und Maja beneiden um ihre Abenteuer.

Das Krimi-Spezial gibt es noch einmal im Podium – am Sonntag, 22. Januar, um 11 Uhr. Das „Vierbeiner-Spezial“ der Reihe mit Geschichten um Tiere ist ab 25. März zu sehen, und am Weltkindertag, dem 1. Juni, hat das Vorlese-Spezial „Benimm dich, Papa“ Premiere. Karten gibt es jeweils an der Theaterkasse und unter theater.ulm.de