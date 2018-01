2018-01-05 15:28:00.0

Neu-Ulm/Ulm Hochwasser: Neu-Ulm kommt glimpflich davon

Die Pegel von Donau und Iller stiegen nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Tage stark an. Doch die Hochwasser-Welle war nicht so schlimm wie erwartet. Von Thomas Heckmann und Michael Ruddigkeit

Das Hochwasser überflutete in Ulm und Neu-Ulm Wege an Donau und Iller.

Statt einem prognostizierten Pegelstand von rund sieben Metern an der Iller bei Wiblingen schwoll der Fluss nur auf rund sechs Meter an. Um diese Jahreszeit sind Wasserstände zwischen drei und vier Metern normal. In Ulm und Neu-Ulm wurden einige Fußwege entlang von Donau und Iller überflutet, die städtischen Betriebshöfe hatten diese Wege aber rechtzeitig gesperrt.

Das Donaubad und die danebenliegende Eislaufanlage wurden vorsorglich geschlossen. Aus den Hochwassererfahrungen der vergangenen Jahre heraus war eine Schutzwand entwickelt worden, die aus fest betonierten Wänden besteht und Durchlässen, die mit Aluminium-Profilen verschlossen werden können. Am Donnerstagabend wurden zahlreiche dieser Durchlässe zugemacht. Polizisten überwachten den Zugang zum geschlossenen Donaubad, nur Gartenanlieger wurden durchgelassen, die ihre Habseligkeiten vor dem Wasser in Sicherheit bringen wollten. Bereits um die Mittagszeit wurden wieder fallende Pegel an Donau und Iller im Stadtgebiet Ulm und Neu-Ulm gemeldet, daher kam es zu keinen nennenswerten Schäden. Das teilte die Stadt Neu-Ulm am frühen Nachmittag mit. Auch zu Zwischenfällen sei es nicht gekommen.

ANZEIGE

Der Parkplatz am Donaubad und an der Eislaufanlage werde im Laufe des Nachmittags wieder zur Benutzung freigegeben, hieß es. Das Donaubad öffne am Samstag, 6. Januar, wieder.

„Anhand der uns vorliegenden Daten haben wir die geeigneten Maßnahmen ergriffen und vorbereitet, um im schlimmsten Fall den bestmöglichsten Schutz sicherzustellen“, so Oberbürgermeister Gerold Noerenberg. „Dies war uns ein wichtiges Anliegen, vor allem vor dem Hintergrund vergangener Hochwasser.“ Er bedankte sich auch bei allen Einsatzkräften und Mitwirkenden für ihren Einsatz. „Es ist beruhigend zu wissen, dass im Fall der Fälle ein Rad in das andere greift und die zuständigen Stellen zuverlässig zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger zusammenarbeiten.“ Am Freitagvormittag hatte der Oberbürgermeister sich mit Vertretern der Feuerwehr und Verwaltung vor Ort ein Bild gemacht und besonders betroffene Bereiche besichtigt. Am Donaubad wie auch im Silberwald war die Lage gegen 10 Uhr nicht mehr so angespannt wie ursprünglich befürchtet.