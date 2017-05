2017-05-21 10:59:00.0

Ulm Hoffnung in Ampullen

Das Ulmer Knochenmarkspenderregister wurde vor 25 Jahren ins Leben gerufen. Was als großes Wagnis begann, gilt heute als lebensrettendes Erfolgsmodell. Von Ludger Möllers

7000 Knochenmarkspender hat das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland (ZKRD) mit Sitz in Ulm im vergangenen Jahr vermittelt, im Gründungsjahr 1992 waren es acht Spender: 25 Jahre Erfolgsgeschichte feiert das ZKRD derzeit mit einer großen wissenschaftlichen Tagung in Ulm. Das ZKRD startet und koordiniert die Suche nach Blutstammzellspendern. Es gleicht die Daten mit denen von Leukämie-Erkrankten aus dem In- und Ausland ab. Über die ZKRD-Plattform sind derzeit sieben Millionen Stammzellspender in Deutschland erreichbar – und dank internationaler Vernetzung fast 29 Millionen weltweit. Nun gratulierten prominente Gäste: Lutz Stroppe, Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit, und Theresa Schopper. Schopper ist als Staatssekretärin für die politische Koordination im Staatsministerium Baden-Württemberg verantwortlich.

Noch vor 25 Jahren waren Krankheiten wie Leukämie häufig nicht heilbar. Die Stammzelltherapie stand in der medizinischen Forschung ganz am Anfang. Da die Chance, in der Familie unter Geschwistern einen passenden Spender zu finden, bei nur etwa 30 Prozent liegt, werden Fremdspender benötigt, die möglichst viele identische Gewebemerkmale haben sollten. Zwar gab es seit den 80er-Jahren mehrere kleine Organisationen, die typisieren ließen. Eine zentrale Datenbank für Deutschland, in der alle potentielle Fremdspender eingetragen waren, fehlte aber.

ANZEIGE

Am 27. April 1992 wurde das ZKRD in Ulm gegründet. Im ersten Jahr waren in dem Register etwa 50000 mögliche Stammzellenspender eingetragen. Von Anfang an dabei war der Ulmer Wissenschaftler Dr. Dr. Carlheinz Müller. Heute ist er Geschäftsführer des ZKRD. Am Mittwoch erinnerte er sich: „Für die Kosten wollte keiner aufkommen.“ Forschungs- und Arbeitsministerium hätten sich den „Schwarzen Peter“ gegenseitig zugeschoben.

Nicht nur die Finanzierung stellte die Pioniere vor Probleme. Es gab keinen elektronischen Datenaustausch, das Internet war noch nicht erfunden. Also wurden die Daten der potenziellen Spender anfangs in Büchern und Briefen, später auf Disketten ausgetauscht.

Heute ist das Register eine Art Drehscheibe. Es registriert alle für die Suche relevanten Spenderdaten und arbeitet eng mit Spenderdateien wie der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) und sogenannten Sucheinheiten wie Einrichtungen an Unikliniken zusammen. Diese sind Bindeglied zwischen dem Register und Ärzten, die Spender suchen. „Für neun von zehn Patienten in Deutschland wird heutzutage der gesuchte Stammzellspender gefunden - meist sogar innerhalb weniger Wochen“, erklärt Müller.

Im Laufe der letzten Jahre sei die Bereitschaft ständig gestiegen, sich typisieren zu lassen. Noch nie sind in Deutschland so viele Stammzellspender zur Hilfe von Blutkrebs-Patienten registriert worden wie im vergangenen Jahr. Fast 814 000 Menschen ließen sich 2016 erstmals typisieren. Das sei eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von rund acht Prozent.

Gemessen an der Einwohnerzahl sei die Spendenbereitschaft der Deutschen weltweit führend, sagt die Sprecherin des ZKRD, Sonja Schlegel. Zum Vergleich: In den USA stehen derzeit rund 8,4 Millionen Spender zur Verfügung, in Großbritannien sind es knapp über 1,2 Millionen Menschen. Jedes Jahr würden rund 7000 Transplantationen mit deutschen Spendern gemacht, sagt sie. Mehr als 5000 davon kämen Patienten im Ausland zugute.

Für den Ulmer Pionier Mülller und seine 50 Mitarbeiter im ZKRD ist der jährliche Austausch wichtig: „Die Transplantation von Blutstammzellen ist nicht nur durch die kontinuierliche Forschung einer der sich am schnellsten entwickelnden Bereiche der modernen Medizin, sondern ganz sicher der einzige, wo die reibungslose nationale und internationale Zusammenarbeit eine entscheidende Bedeutung für die Behandlung jedes einzelnen Patienten darstellt.

Deswegen ist der regelmäßige Kontakt und kollegiale Dialog auf der alljährlichen ZKRD-Tagung für uns alle so enorm wichtig.“