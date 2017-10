2017-10-21 07:00:00.0

Landkreis/Holzheim Holzheim darf Gewerbegebiet erweitern

Das Gewerbegebiet in Holzheim darf um 7000 Quadratmeter erweitert werden. Der Kreistag Neu-Ulm hat den Weg dafür frei gemacht. Von Michael Ruddigkeit

Die Firma Autohaus Reifen Weiß in Neuhausen braucht dringend mehr Platz. Sie will ihren Betrieb deshalb verlagern, aber möglichst innerhalb von Holzheim. Die Gemeinde machte sich auf die Suche nach einem passenden Grundstück und ließ insgesamt zehn mögliche Standorte untersuchen. Ergebnis: Nur einer kommt derzeit infrage. Und zwar das Areal, das direkt an das Gewerbegebiet an der Leibi anschließt. Es soll bis zum Tännelesackerweg erweitert werden. Das Problem dabei ist, dass das Areal im Landschaftsschutzgebiet „Pfuhler, Finninger und Bauernried“ liegt. Die 7000 Quadratmeter Gewerbefläche müssten sozusagen herausgeschnitten werden. Genau das hat die Gemeinde beim Landratsamt beantragt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Freitag das Vorhaben mit 49 zu 14 Stimmen genehmigt. Das heißt, das Landschaftsschutzgebiet wird verkleinert, das Gewerbegebiet kann kommen.

„Eine ganz klare Interessenkollision“ sah Franz-Clemens Brechtel (CSU) in der Abwägung zwischen Naturschutz und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die Gemeinde Holzheim habe jedoch vergeblich große Anstrengungen unternommen, um woanders ein passendes Grundstück zu finden. Die ökologische Wertigkeit der jetzt herausgenommenen Fläche sei gering, ebenso der Anteil am gesamten Schutzgebiet – 0,004 Prozent.

Helmut Meisel (Grüne) wollte den Verweis auf wirtschaftliche Interessen nicht gelten lassen. „Die Natur stößt auch immer mehr an ihre Grenzen.“ Es sei enorm wichtig, unversiegelte Flächen zu erhalten. Außerdem könne es nicht sein, dass eine Gemeinde über dem Regionalplan stehe. In diesem ist das Schutzgebiet festgelegt. „Letztlich ist es eine Abwägungssache“, sagte Herbert Richter (SPD). Doch das Schutzgebiet werde immer kleiner. Vielleicht gebe es doch noch andere Möglichkeiten.

Ursula Brauchle (CSU), Holzheimer Bürgermeisterin, sagte: „Wir brauchen diese Gewerbesteuereinnahmen. Auch Arbeitsplätze hängen dran.“ Neben der Firma Weiß soll die bereits in der Nachbarschaft ansässige Firma Working Robots in dem neuen Gewerbegebiet Erweiterungsmöglichkeiten bekommen. Das Areal sei deshalb nicht zu großzügig bemessen, erwiderte sie auf eine Frage von Wolfgang Ostermann (SPD). „Der Bedarf ist da“, betonte sie.

„Wir handeln heute im Sinne einer Einzelfallentscheidung“, sagte Ansgar Batzner (Freie Wähler). Auch Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) betonte: „Daraus entsteht überhaupt kein Automatismus. Wir werden jeden Einzelfall prüfen.“