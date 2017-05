2017-05-15 10:59:00.0

Holzschwang Holzschwanger hoffen auf Hilfe

Putz blättert ab, Duschen sind baufällig, das Gebäude ist zu klein: Der Sportverein sendet einen Appell an die Stadt. Von Gerrit-R. Ranft

Der Sportverein Holzschwang tritt die Flucht nach vorn an. Weil die Stadtverwaltung nach Vereinsangaben außer einigen positiv klingenden Aussagen zur Generalsanierung der Umkleideräume am Sportplatz Konkretes bisher nichts unternommen habe, hatte der Verein am Wochenende den kompletten Stadtrat „zur Besichtigung der Sportanlage herzlich eingeladen“. Gekommen sind FDP-Rat Alfred Schömig und Bernhard Junginger (CSU).

Es müsse etwas passieren an und in dem kleinen Haus mit Umkleideräumen und Duschen, so der Verein. Vorsitzender Christoph Welte zeigte im ausführlichen Rundgang durchs 35 Jahre alte Gebäude die Mängel auf. Feuchtigkeit in den Wänden lässt den Putz abplatzen. Die Duschen wirken auf Besucher unappetitlich. Die Fenster sind nicht dicht. Der Fliesenboden weist Schäden auf. Ein von der Stadt beauftragtes Büro hat nach Wissen Weltes schon einmal eine Analyse zum Zustand des Bauwerks erarbeitet und wohl auch die Generalsanierung vorgeschlagen. Doch Genaues weiß der Verein nicht, da die Stadt Eigentümerin des Bauwerks ist. Der Verein nutzt und verwaltet es lediglich. Nach Weltes Vorstellung sollte dem bestehenden Bauwerk eine Holzkonstruktion als Leichtbauweise aufgesetzt werden. Denn nicht allein um Sanierung gehe es, sondern auch um Erweiterung. Mit nur zwei winzigen Umkleide- und zwei Duschräumen komme der 21 Mannschaften starke Verein schon lange nicht mehr aus. „Vor allem bei Turnieren wird es schwierig, die Nutzung der Umkleiden zu organisieren“, sagt der Vorsitzender.

Beide Stadträte zeigten sich beeindruckt vom Gesehenen und Vorgetragenen. Ohne verbindliche Zusagen zu machen, versprachen sie, sich von der Stadtverwaltung den Sachstand des Sanierungsprojekts vorstellen zu lassen. Damit gab sich Welte, der einem rund 500 Mitglieder starken Verein vorsteht, denn auch erst einmal zufrieden. „Mir ging es heute darum“, sagte er im Gespräch mit der Neu-Ulmer Zeitung, „der ganzen Sache mal wieder einen Schub zu versetzen“. Tatsächlich hatte Oberbürgermeister Gerold Noerenberg bei der jüngsten Holzschwanger Bürgerversammlung im November vergangenen Jahres verkündet, die Sanierung der Umkleiden sei schon im Programm drin, ebenso „der in die Jahre gekommene Bühnenvorhang hinter mir“. Noerenberg erbat sich aber etwas Zeit bis zu den anstehenden Haushaltsberatungen fürs Jahr 2017.