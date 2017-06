2017-06-16 18:15:00.0

Neu-Ulm Hund erschnüffelt verdächtigen Gegenstand

Der Hund eines Passanten hat am Donnerstagmittag am Donauufer in Neu-Ulm einen verdächtigen Gegenstand erschnüffelt. Der Besitzer des Tieres alarmierte die Polizei.

Ein Hund hat in Neu-Ulm an der Donau einen verdächtigen Gegenstand erschnüffelt. Foto: Hendrik Schmidt, dpa (Symbolfoto)