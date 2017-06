2017-06-14 11:00:00.0

Ulm Hunde-Attacke: Frau verletzt, Terrier tot

Ein Hund hat am Montag in Ulm eine Frau und deren Terrier angegriffen. Das Tier starb an seinen Verletzungen.

Ein Hund hat eine Frau und deren Terrier in Ulm attackiert. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)