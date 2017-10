2017-10-01 18:31:00.0

Ulm Hundefutter auf Herd ruft Feuerwehr auf den Plan

Zu einem Einsatz ist die Feuerwehr am Samstagnachmittag in den Schneckweg in Ulm ausgerückt. Der Grund dafür stand auf dem Herd: Angebranntes Hundefutter.

Ein Feuerwehreinsatz hat sich am Samstagnachmittag in Ulm ereignet. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)