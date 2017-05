2017-05-05 21:00:00.0

Neu-Ulm Hundehalter lässt sein Tier auf Frau und Kind los

Die Neu-Ulmerin bat den Mann seinen Hund anzuleinen. Das brachte die 30-Jährige in eine gefährliche Situation.

Ein Hundehalter hat am Donnerstag seinen Vierbeiner auf eine Frau und ihr Kind losgelassen. Wie die Polizei mitteilt, ging die 30-jährige Neu-Ulmerin mit ihrem Nachwuchs im Kinderwagen im Brunnenweg in Schwaighofen spazieren. Gegen 18.30 Uhr kam ihr ein etwa 50 Jahre alter Mann mit Hund entgegen, der sein Tier beim Vorbeigehen nur am Halsband hielt. Die 30-Jährige sprach den Mann an und forderte ihn auf, das Tier an die Leine zu nehmen. Er ließ daraufhin seinen Vierbeiner in Richtung Frau los. Dieser sprach den Kinderwagen an und verängstigte Mutter und Kind. Zu einem Angriff des Tieres kam es nicht. Der Hund soll auf den Namen „Galileo“ gehört haben, braun-weiß gefleckt gewesen sein und ihr bis zur Hüfte gereicht haben – eventuell ein Boxer. (az)

Hinweis Zeugen bittet die Polizei, sich unter 0731/8013-0 zu melden.