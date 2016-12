2016-12-21 05:00:00.0

Blaustein Hundewelpe ohne Wasser und Decke ausgesetzt

Einen Hundewelpen in einer Tragebox hat ein Jogger auf einem Parkplatz in Blaustein bei Ulm gefunden. Der junge Hund war offenbar ausgesetzt worden.

Die Kiste stand gegen 10.30 Uhr in einem Gebüsch im Schammental. Daneben stand ein Hundebett. Laut Polizei hatte der junge Hund weder Wasser noch eine wärmende Decke. Lediglich etwas Trockenfutter lag in der Box. Kurzerhand verständigte der Finder eine Bekannte. Die nahm den Hund an sich. Am Montag brachte sie ihn zum Polizeiposten Blaustein. Die Beamten fuhren mit dem Welpen zum Tierarzt. Dort las der Arzt den Chip aus. Schließlich fanden Polizeibeamte den Hundebesitzer. Der Polizeiposten Blaustein ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Den 33-Jährigen erwartet eine Anzeige.

Erst am Donnerstag voriger Woche waren in Beimerstetten acht ausgesetzte Hundebabys gefunden worden. Eine Frau fand sie einem Karton an einem Einkaufsmarkt. Sie wurden ins Tierheim gebracht.