2017-10-04 11:00:00.0

Ulm Hundstage in der Friedrichsau

Von 6. bis 8. Oktober dreht sich auf dem Ulmer Messegelände alles um Bauen sowie Tiere. Was sich hinter dem neuen Format Dogsmania verbirgt.

Gleich zwei Messen finden am Wochenende in der Ulmer Friedrichsau statt: die Bau- und Energiefachtage sowie die „Tier + Freizeit“. Letztere nimmt sich insbesondere Vierbeinern an: Als Hundstage werden eigentlich die heißesten Tage im Sommer bezeichnet. In Ulm finden sie jedoch vom 6. bis 8. Oktober im Rahmen der Haustiermesse „Tier + Freizeit“ statt. Das Motto: Dogsmania. Die Ausstellung innerhalb der Haustiermesse findet erstmals in Kooperation mit der Ulmer Ausstellungsgesellschaft (UAG) statt: Die zweiten Ulmer Hundstage Dogsmania präsentieren sich während der Haustiermesse „Tier + Freizeit“ in Halle 6.

Simone und Cheech Vecchiatto sind bekannt in der Hundeszene. Vor gut zwei Jahren haben sie die private Facebook-Gruppe „Dogs Ulm/Neu-Ulm“ gegründet, die mit über 5300 Mitgliedern mittlerweile zu den größten regionalen Gruppen zum Thema Hunde gehört. Hier kann man sich unter Hundefreunden austauschen, weiterhelfen und - die Regionalität ist ein wichtiger Aspekt – auch über den sozialen Medienkontakt hinaus im richtigen Leben treffen. Über seine Facebook-Gruppe hat Cheech Vecchiatto viele Hunde, aber auch interessante Menschen kennengelernt. Darunter solche, die Halsbänder und Leinen in liebevoller Handarbeit und individuell auf Kundenwunsch fertigen, Künstler, die Hundeporträts zeichnen, Tierfotografen, Futteranbieter, Hundetrainer, Dogwalker, Tierärzte, Vertreter von Tierschutzorganisationen und regionalen Vereinen. „Mit der Dogsmania möchte ich diesen Menschen eine Plattform geben, damit sie ihre Arbeit und ihre Leistungen einem breiten Publikum vorstellen können,“ sagt Vecchiatto.

68 Aussteller sind auf der Dogsmania mit dabei. Nicht selten handelt es sich um kleine Firmen und Nebenerwerbsbetriebe, bei denen man für seinen Vierbeiner Produkte abseits des Standards findet. Daneben stellen Züchter und Vereine Hunderassen vor, klären über typische Wesensmerkmale, die richtige Haltung und Erziehung auf. Altbekannte und beliebte Rassen wie Spitze, Deutsche Schäferhunde, Mops und Bulldoggen sind ebenso vertreten wie beispielsweise Chebos, eine neue Züchtung aus Chow Chow, Eurasier und Bobtail.

Daneben gibt es noch die Haustiermesse „Tier + Freizeit“. Farbenprächtige Fische, edle Rassekatzen, sprungfreudige Kaninchen, exotische Ziervögel und Hunde die Menschenleben retten können - die Welt der Haustiere ist vielfältig, ungewöhnlich und geht über Vögel und Zierfische hinaus. In Halle zwei geht es in die Welt der Mollusken, anders gesagt, der Schnecken und Muscheln.

Hubert Pfeffermann stellt Muschelschalen und Schneckenhäuser aus seiner privaten Sammlung vor und verrät so manches Geheimnis: Zum Beispiel, was ein Schneckenkönig ist oder was es mit dem Muschelgeld auf sich hat. Auf der internationalen Rassekatzenausstellung des Crystal Palace Cats präsentieren Züchter ihre außergewöhnlichen Katzen. Bei moderierten Bühnenshows und Prämierungen durch eine international besetzte Richterjury erhalten die Besucher einen Rassenüberblick und erfahren alles über rassetypische Merkmale und Wesenseigenschaften.

Die Bau- und Energiefachtage Bau+En bieten parallel ein Kontrastprogramm. Zentrales Thema ist die Energieeffizienz von Häusern, die sowohl durch Bauweise als auch Haustechnik beeinflusst wird. Entscheidend ist sie nicht nur wegen der späteren Wohnqualität, dem Energiebedarf und der Wertbeständigkeit des Hauses, sondern auch weil sie schon bei der Bau- oder Sanierungsfinanzierung über die Höhe der Fördermittel bestimmt. (az)

Termin Die Ulmer Bau- und Energiefachtage „Bau+En“ finden vom kommenden Freitag, 6., bis einschließlich Sonntag, 8. Oktober, statt. Sie werden parallel zur Haustiermesse „Tier + Freizeit“ auf dem Messegelände Friedrichs-au veranstaltet. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Die Besucher können mit einem Eintrittsticket zwischen beiden Messen wechseln.