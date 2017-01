2017-01-11 11:07:00.0

Senden Iller-Center: Bald wird in diesen Containern gekauft

Der große Umbau des Einkaufszentrums im Sendener Norden steht bevor: Die Geschäfte ziehen bald in provisorische Verkaufsräume um – oder suchen Alternativen. Von Angela Häusler

Die einen werben nun mit einem Räumungsverkauf, andere haben die Rollläden schon geschlossen: Mehrere Geschäfte im Erdgeschoss des Iller-Centers richten sich auf den anstehenden Umbau ein, der ab der kommenden Woche richtig losgeht. Der Containerbau, in dem vier Läden aus der Passage während der Bauzeit unterkommen, wird gerade aufgestellt.

Aus diesem Grund ist ein Teil des Parkplatzes entlang der Berliner Straße – zwischen dem Elektromarkt Saturn und dem ehemaligen Modepark Röther – nun abgesperrt. Die ersten Elemente der Container stehen schon, noch im Januar werden langjährige Mieter aus dem Erdgeschoss des Iller-Centers dort ihre Regale wieder aufbauen.

Vier Geschäfte ziehen während des Umbaus um

„Wir planen am 7. Februar die Neueröffnung im Container“, sagt Daniela Seitz vom Deko-Geschäft Depot, dessen jetziger Standort am Samstag, 14. Januar, schließen wird. „Wir haben den Umzug geplant und lassen den Rest jetzt auf uns zukommen“, so die Filialleiterin. Die Räume im Ausweichquartier werden so groß sein wie die frühere Fläche – und nach dem Umbau soll die Filiale mehr Platz haben als bisher. Dann aber in einem neuen Anbau am westlichen Ende des Gebäudes.

Auch für Tabakwaren Wolf, Vodafone und Schuh- und Schlüsseldienst Uslu stehen in den nächsten Wochen Umzüge in die Container-Bauten an. Andere Läden weichen auf alternative Standorte aus. Beispielsweise der Asia-Imbiss „Kim Long“. Er wird im Februar in eine Ladenfläche ins rückwärtige Müller-Gebäude ziehen. Dort befinden sich weiterhin der gleichnamige Drogeriemarkt und das Modegeschäft Adler.

Auch hinter den Mauern wird einiges umgebaut

Von außen weniger sichtbar sind die Arbeiten, die in den früheren Räumen des Modeparks Röther anstehen. Von den vier Mietern, die dort künftig einziehen sollen, haben bisher zwei die Verträge unterschrieben: die Modekette S.Oliver sowie Wäschehersteller Schiesser.

„Für die beiden noch nicht belegten Flächen führen wir derzeit Verhandlungen mit Interessenten“, teilt Alexander Bartosch vom Management-Dienstleister Prime mit, der sich um die Belegung des Hauses kümmert. „Uns ist wichtig, dass im Iller-Center der Branchenmix und damit die Attraktivität für die Kunden gewährleistet bleibt“, betont Bartosch.

Er geht davon aus, dass die Umbauarbeiten bis Ende 2017 abgeschlossen sind. Dann werden vier Ladenflächen entstanden sein, deren Eingänge sich an der Front des Gebäudes befinden. Sie erhält außerdem einen Arkadengang, während die Ladenpassage neu strukturiert werden und nach den im vergangenen Herbst im Stadtrat vorgelegten Plänen mehr Aufenthaltsqualität bieten soll.