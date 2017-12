2017-12-04 07:00:00.0

Senden Im Bann des Budenzaubers

Gleich zwei Weihnachtsmärkte haben am Wochenende in Senden zahlreiche Besucher angezogen. Bei beiden gab es viel zu entdecken. Von Angela Häusler

Weihnachtliche Deko mit Kerzen, Kugeln, Tannenzweigen, selbst gestrickte Schals und Mützen, Holzengel und heiße Würstchen: Am Wochenende nutzten viele Sendener die Gelegenheit, zwei gemütliche, kleine Weihnachtsmärkte zu entdecken – am Waldbaggersee und in Wullenstetten.

Bei der Wasserwacht begann am Samstagnachmittag der zweitägige „Romantische Weihnachtsmarkt“ mit rund 20 Ständen. Sowohl Hobbybastler als auch Vereine sind in dem Budendörfchen nahe dem Seeufer stets vertreten. Den Weg dorthin wiesen 130 Windlichter und auch die hölzernen Buden waren mit vielen Lämpchen dekoriert. „Es ist schon zapfig kalt – aber wir sind für jeden Ansturm gerüstet“, sagte Monika Schwann von der Narrenzunft Senden, die mit Punsch und Glühwein angerückt war. Wie die meisten mitwirkenden Vereine, Musikvereinigung, Bürgerverein und Feuerwehr, sind auch die Narren schon von Beginn an dabei gewesen: Jetzt veranstaltete die Wasserwacht den Markt bereits zum achten Mal. Für soziale Zwecke, nämlich die Aktion „Senden hilft“, sammelten die Jugendlichen der Wasserwacht, bei der es kleine Präsente zu gewinnen gab. Zum Rahmenprogramm gehörten Bläserklänge ebenso wie Nikolausbesuche und das Geschichtenzelt der Initiative „Leselust“. Organisatorin Beate Schmid: „Ich glaube, wir haben diesmal wieder eine gute Mischung gefunden.“

Komplett von Vereinen getragen ist der Adventsmarkt in Wullenstetten, zu dem Hunderte Besucher in die Johann-Glocker-Straße strömten. Die örtliche Vereinsgemeinschaft bot dort, nach dem obligatorischen Nikolausbesuch, Glühwein, Waffeln, Adventsdekorationen und Plätzchen. Trotz Minusgraden war das Budengässchen wieder gut besucht. Es gab Weihnachtslieder mit dem Kinderchor „Harmoninis“ und Bläsern der Harmonia, Feuerzangenbowle, Schmalzbrot oder Adventskränze. „Super, dass wieder alle so engagiert dabei sind“, sagte Josef Ölberger, Zweiter Bürgermeister und Sprecher der Vereinsgemeinschaft. „Wir werden immer besser – heute waren wir schon um zwei Uhr nachmittags mit dem Aufbau fertig.“ Das alles geschieht allein für den guten Zweck: Diesmal geht der Reinerlös an die Lebenshilfe Donau-Iller sowie an die Jugendabteilungen der Vereine. Seit dem ersten Adventsmarkt, resümierte Ölberger, hat die Vereinsgemeinschaft bereits um die 25000 Euro gespendet – die aktuellen Einnahmen nicht eingerechnet.