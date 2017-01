2017-01-13 05:03:00.0

Illertissen Im Café Ciao heißt es Servus und Adieu

Kürzlich hat Wirt Ioannis Tzikas das Lokal in der Illertisser Hauptstraße geschlossen. Die Vöhlinstadt verliert ein Stück Kneipenkultur – doch es gibt einen Hoffnungsschimmer. Von vvon Jens Carsten

Wer in diesen Tagen durch die Scheiben ins Innere des Café Ciao in der Hauptstraße blickt, könnte denken – eigentlich alles wie immer: Die Getränkekarten liegen auf den runden Tischen bereit, außen herum stehen Stühle. Ganz so als würde die beliebte Kneipe gleich öffnen, als würden Besucher es sich dort gemütlich machen und als würden Cappuccino, Bier und Snacks über die Theke gehen. Doch statt Gläserklirren und Stimmengewirr herrscht nur noch Stille. Denn Wirt Ioannis Tzikas hat das Lokal zum Jahreswechsel nach einem Jahr als Pächter endgültig zugesperrt. „Es war einfach zu viel Arbeit“, sagt der Gastronom, der gleichzeitig das Restaurant „Bei Janni“ in der Rosenstraße betreibt. Mit dem Ciao verliert die Vöhlinstadt ein Stück Kneipenkultur – doch für ausgehfreudige Illertisser könnte es eine Hoffnungsschimmer geben.

In einigen Wochen könnte eine Wiedereröffnung anstehen, weiß Tzikas. Es gebe Gespräche mit einem Nachfolger. Mehr will der Gastronom dazu noch nicht sagen. Derweil erzählt man sich in Illertissen, dass das historische Gebäude möglicherweise verkauft werden könnte.

Die Immobilie ist stadtbekannt: Sie ist etwa 400 Jahre alt, sagt Albert Vogt, Konservator des Vereins für Heimatpflege. So ganz genau wisse man das aber nicht, denn für eine exakte Bestimmung müsste ein Gutachten angefertigt werden. Das Haus sei seit Jahrzehnten als Gaststätte genutzt worden. mehrfach wurde an- und umgebaut. In den frühen 1960er Jahren war im Erdgeschoss ein Kinosaal untergebracht, später nach einem Umbau ein Supermarkt. „Da steckt schon Geschichte drin“, weiß Vogt. Eine Stuckatur an der Decke eines Zimmers im ersten Stock stehe unter Denkmalschutz. Sie zeige Jahreszeitenmotive und stamme aus dem Jahr 1725. Das weiß Vogt recht genau: Er habe vor einigen Jahren geholfen, das Kunstwerk zu restaurieren.

Restaurant hier, Café da: Als Wirt zweigleisig zu fahren, sei für ihn so etwas wie ein Experiment gewesen, sagt Tzikas: „Ich wollte das einfach mal ausprobieren.“ So übernahm vor einem Jahr neben seinem Speiselokal noch das Ciao. Und damit große Mühen: Von 10 bis 16 Uhr sei er im Café gestanden, schildert Tzikas seinen Tagesablauf, habe dann bis 22 oder 23 Uhr im Restaurant mitangepackt und danach wieder in der Kneipe, wo der Arbeitstag gegen 1 oder 2 Uhr endete. „Das war schon ein bisschen stressig“, sagt Tzikas. Seine beiden Söhne hätten zwar nach Möglichkeit geholfen, doch wegen Studium und Ausbildung mitunter wenig Zeit gehabt.

An Gästen habe es nicht gemangelt, sagt Tzikas. „Das Café ist gut gelaufen.“ Ohne das Lokal gebe es aktuell in Illertissen kaum Kneipen, die junge Leute gerne besuchten. „Das ist schade.“ Ähnlich sieht das Bürgermeister Jürgen Eisen, der im Café Ciao eine Institution sieht. „Das ist in Illertissen schon ein Begriff.“ Die hiesige Kneipenlandschaft sei in Bewegung, ein Beispiel: das neue italienische Lokal an der Kreuzung von Marktplatz und Hauptstraße. Wenngleich es in der Vöhlinstadt wenige Ausgehmöglichkeiten für junge Leute gebe, sagt Eisen. Und blickt etwas wehmütig nach Bellenberg. „Wir bräuchten hier so etwas wie die Traube.“

Vielleicht wird ja ein neuer Wirt das Ciao in ein Lokal dieser Art umwandeln. Ein Pächter wird jedenfalls gerade gesucht: Das bestätigte Miteigentümer Richard Schwegler, dem das Haus gemeinsam mit seiner Schwester gehört. Sollte die Suche von Erfolg gekrönt sein, dann könnte in der Hauptstraße 25 bald wieder die Gläser klirren – und das Illertisser Nachtleben würde weiter Fahrt aufnehmen. Viele Ausgehfreudige wünschen sich das.