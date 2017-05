2017-05-30 07:00:00.0

Nersingen/Ulm/Weißenhorn Im Frühjahr gibt es in den Tierheimen Katzenbabys im Überfluss

Wegen der vielen Geburten im Frühjahr sind die Tierheime in der Region ausgelastet. Auch bei Arztpraxen stehen oft Bürger mit gefundenen Vierbeinern vor der Tür. Von Dorina Pascher

Große Kulleraugen, flauschiges Fell und tapsige Bewegungen: Nicht umsonst sind Katzenbabys Klickgaranten auf Videoplattformen wie Youtube. Mehrere Millionen Menschen schauen ihnen gern beim Schlafen, Schnurren und Spielen zu. Doch in den Tierheimen der Region wird momentan die Anzahl der Kätzchen zur Last. Gerade in den beiden Monaten Mai und Juni würden besonders viele kleine Katzen abgegeben, sagt Alexandra Hiebel, Leiterin des Tierheims in Weißenhorn. „Manchmal haben wir eine richtige Schwemme zu der Zeit.“

Bis Mitte Mai seien in diesem Jahr aber nur zwei Fundkatzen abgegeben worden. „Die beiden Jungkatzen wurden zu uns gebracht und wirken sehr gepflegt“, sagt Hiebel. Dies ist nicht immer so, denn viele der Findelkatzen seien von wilden Streunern. Oftmals werden sie in Scheunen oder Bauernhöfen gefunden, aber nicht nur: „Die meisten, die bei uns anrufen, finden die Katzen in ihrem Garten oder auf einem Firmengelände“, sagt Jonas Galler vom Tierheim Ulm/Neu-Ulm. Bei ihnen wurden bis Mitte Mai schon 20 Babykatzen abgegeben. Man rechne aber noch mit mehr, denn: „Insgesamt waren es im vergangenen Jahr rund 280 Fundkatzen.“ Galler schätzt, dass in etwa 100 von den Katzen allein im Frühjahr und Frühsommer bei ihnen abgegeben wurden.

Die Leiterin des Weißenhorner Tierheims ist ebenfalls überzeugt, dass in den nächsten Wochen noch viel mehr kleine Katzen zu ihnen gebracht werden. Das stellt das Tierheim vor Probleme: „Gerade die ganz Kleinen müssen alle zwei Stunden gefüttert werden“, sagt Hiebel. Damit die Kätzchen rundum versorgt werden, müsse auch mal das Personal und die Tierheimleiterin selber ran. Die Jungkatzen würden dann bei ihnen Zuhause umsorgt. Zusätzlich gäbe es auch Privatpersonen, die sich kurzzeitig um die kleinen Katzen kümmern. Aber in Weißenhorn macht man sich keine Sorgen, dass die Kätzchen nicht vermittelbar sind. „Bei uns findet jede der Jungkatzen ein neues Zuhause“, sagt Hiebel.

Bevor die Tiere aber einen neuen Besitzer bekommen, müssten sie in die Quarantäne, sagt Galler vom Tierheim Ulm/Neu-Ulm. Denn die Kätzchen bräuchten zuerst Impfungen gegen die Katzenseuche. „Da kommen wir auch schon mal an die Grenzen.“ Die Auslastung ist dennoch nicht von Dauer – die Katzenvermittlung läuft laut Galler auch in Ulm sehr gut: „Schon im März rufen bei uns Leute an und wollen ein Katzenbaby.“ Die Interessenten könnten aber keine Tiere reservieren. „Wer eines der Katzenbabys will, muss persönlich beim Tierheim vorbeischauen“, betont Galler.

Persönlich ist bei der Katzenpension in Nersingen noch nie jemand mit einer Fundkatze vorbeigekommen, um diese abzugeben. „In den vergangenen Jahren haben wir auch nur wenige solcher Anrufe gehabt“, sagt Miriam Graf, die die Pension leitet. Mit Fundkatzen hat sie aber dennoch regelmäßig zu tun – bei ihrer Arbeit in der Kleintierpraxis Dr. Ludwig. „Da haben wir schon ab und zu mal ein Tier, dass aufgegriffen wurde.“ Erst vor acht Wochen etwa sei ein vermeintlich herrenloses Kätzchen gebracht worden.

In solchen Fällen wird zunächst überprüft, ob das Tier gechipt ist. Ist das der Fall, wird die Registriernummer auf dem Chip ausgelesen. „Das ist für uns natürlich kein Problem, jeder Tierarzt hat ein Chiplesegerät“, sagt Graf. Viele Katzen sind bei Tasso, dem größten Haustierzentralregister in Europa, gemeldet. Dort sind auch die privaten Daten des Halters hinterlegt. Oft ruft ein Mitarbeiter von Tasso dann den Besitzer an, das Tierheim kommt meist nicht an die Daten. „Es ist selten so, dass ein Besitzer angegeben hat, dass das Register seine Daten herausgeben darf“, erklärt Graf.

Kann kein Besitzer ermittelt werden, kommt die Katze ins zuständige Tierheim. „Es gibt natürlich auch Leute, die das Tier nach Rücksprache mit dem Tierheim zunächst behalten, bis sich der Besitzer meldet“, sagt Graf. Nach ein paar Monaten jedoch sei abzusehen, dass sich niemand mehr melden würde. Das kleine Kätzchen, das vor acht Wochen in die Tierarztpraxis gebracht wurde, konnte dagegen schnell wieder nach Hause zurück: Es gehörte einer Familie in der Nachbarschaft und sei auf einem seiner Streifzüge in einem fremden Garten gelandet.

Vermittlung Das Tierheim Neu-Ulm/Ulm hat freitags bis sonntags für Besucher geöffnet. Am Freitag von 14 bis 17 Uhr, am Wochenende von 14 bis 16 Uhr. Das Tierheim in Weißenhorn vermittelt Tiere ebenfalls von Freitag bis Sonntag, jeweils von 14 bis 16 Uhr.