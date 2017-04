2017-04-11 13:05:00.0

Neu-Ulm Im Kosmos der Kreativen

Vor rund zwei Jahren haben sich Künstler im früheren LEW-Gebäude in Neu-Ulm eingenistet. Ein Tag der offenen Tür zeigt, dass sie sich gut verstehen. Von Florian L. Arnold

Zwei Jahre schon ist das LEW-Gebäude am Heiner-Metzger-Platz Residenz für Künstler und Kreative, Profis und Amateure, die dort Wand an Wand arbeiten. Nun luden die „Kunstetagen“ zum Tag der offenen Tür und präsentierten sich als geschäftig brummender Szenetreff der hiesigen Kultur – gegenüber des Kommerztempels Glacis-Galerie.

Viele Gesichter kennt man – etwa Angustias Fernández García, die derzeit ein Zusatzstudium an der Kunstakademie Kolbermoor absolviert und aktuell eine Einzelausstellung für den Kunstverein Neu-Ulm vorbereitet. Ihre neuen Arbeiten streben in den Raum – aus Seidelbastpapier, Haftputzgips und Sumpfkalk entstehen dreidimensional wirkende Gemälde, deren verhangen-mystische Stimmung menschenleere Landschaften suggerieren. Wie bei Fernández sind auch die Ateliers so manches Kollegen mit einem breiten Sofa ausgestattet – man möchte einander besuchen und in Austausch kommen. Die Atmosphäre im LEW sei überaus kollegial, erklärt die Neu-Ulmer Künstlerin, kreativer Austausch sei an der Tagesordnung.

ANZEIGE

Nicht weit entfernt bietet der Raum von Papierkünstlerin Brigitte Perzl-Reinhard einen Raum der Ruhe. Aus „Papiergarn“ – fein gerollten und gefärbten Schnüren aus Zeitungspapier – erschafft sie geometrische Figurationen, experimentiert mit Linienwirkungen ihrer Schnüre, die sie als frei schwingende Muster auf Leinwände aufbringt. Eine Kunst der leisen Töne.

Einer der LEW-Künstler, die im regionalen Kunstgeschehen nicht wegzudenken sind, ist Christian Greifendorf, einer der Köpfe des Vereins „Kunstbauraum“. Er hat zusammen mit Kollegen die zweite „Lift-Ausstellung“ bestückt – kleine und kleinste Kunstwerke im Fahrstuhl, Betrachtungsdauer minimal eine Fahrt von Stockwerk zu Stockwerk. Ein durchschlagender Erfolg, Ausstellungskatalog im Format DIN A8 inklusive: Stellenweise muss man auf den vielfrequentierten beweglichen Ausstellungsraum warten, in dem maximal zwei Betrachter Platz gleichzeitig finden. Eine kleine feine Ausstellung: winzige Steinskulpturen von Emil Kräß, ein geheimnisvolles „Wespennest“ von Susanne de la Fuente, ein surreales Gebilde aus Stoff und Papier von Caritt Reichl und fragil-hintersinnige Papiermaschinen von Greifendorf, der auch für den Katalog verantwortlich zeichnet.

Dessen Vorwort wiederum stammt von Dorothea Grathwohl, die in ihrem Atelier eine große Ausstellung im Science Park vorbereitet. Genau solche Kooperationen über die Atelierwände hinweg hatten die Künstler im Sinn, als sie die „Kunstetagen“ bezogen. Grathwohl schätzt die heterogene Zusammensetzung im Atelierhaus, die Verschiedenheit der Stile und Persönlichkeiten. Dadurch, dass aber jeder seine eigenen Arbeitszeiten habe, begegne man sich manchmal wochenlang nicht.

Der Rundgang durch das Haus zeigt – neben der Vielfalt der Stile und Kunstformen – vor allem auch die Potenziale eines solchen Freiraums für die Kunst. Im Café-Bereich sitzen Profis und Amateure Seite an Seite, in den Fluren lässt sich der Austausch von den Besuchern nicht ausbremsen. Musik und Tanz entstehen spontan. Und der „Weltreisende“ Stefan Grzesina lädt vor einer riesigen Wand aus Fernsehern zu einem Drink und einem Blick auf ein Surfer-Paradies ein, zwischen künstlerischem Experiment und Club-Lounge, während ein paar Türen weiter Jörg Eberwein einen Ausblick auf ein Kunstprojekt mit Flüchtlingen gibt.

Was der Betrachter mitnimmt, ist ein Gefühl von entspannter Kollegialität in einem wuchernden Gesamtkunstwerk, das sich aus den Ateliers heraus über Flure, Treppenhäuser und eben bis in den Lift hinein erstreckt. Man sollte wohl einfach öfter mal auch jenseits eines Tags der offenen Tür einen Blick in die „Kunstetagen“ riskieren.