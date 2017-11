2017-11-02 06:37:00.0

Reformationsjubiläum Im Zeichen Luthers

Zum zentralen Festgottesdienst kommen mehr Menschen als gedacht ins Münster. Am Ende werden die Gläubigen selbst Teil einer spektakulären Inszenierung Von Dagmar Hub

Mit einem solchen Andrang hatte die evangelische Gesamtkirchengemeinde Ulm nicht gerechnet: Tausende aus der Stadt und der Region kamen zum fast zweistündigen zentralen Festgottesdienst ins Münster, der das Jahr des Gedenkens an die Reformation vor 500 Jahren abschloss. Beteiligt waren unter anderem Pfarrer der Ulmer evangelischen Kirchen, ein Gesamtchor mehrerer Kirchen und die Sängerin Isabelle Siyou Ngnoubamdjum. Am Gottesdienst beteiligt waren aber auch ganz unterschiedliche evangelische Christen und der katholische Dekan Ulrich Kloos. Am Ende gelang es auf dem Münsterplatz bei herrlichem Wetter, mit Gottesdienstbesuchern ein farbiges Bild der Lutherrose zu stellen.

Liedblätter waren schon eine Viertelstunde vor Beginn des Festgottesdienstes nicht mehr zu bekommen, und mit dem riesigen Andrang hatte man im Münster auch beim Abendmahl nicht gerechnet. Die Besucher des Festgottesdienstes kamen so zahlreich, dass vielen Gläubigen nur die Möglichkeit blieb, in der Turmhalle zu stehen. Sechs Protestanten aus Ulm berichteten jeweils aus ihrer ganz persönlichen Sicht, weshalb sie evangelisch sind und was ihnen in ihrem Glauben wichtig ist. Der Konfirmand Carlos Straub beispielsweise nannte die Freiheitlichkeit der Kirche als für ihn besonders wichtig, die Studentin Carolin Hild schätzt es, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein, und der zum Christentum konvertierte Iraker Mutjaba Monadi formulierte, dass er es als sehr positiv empfinde, dass jeder selbst in der Bibel lesen kann. „Man muss keiner Autorität folgen außer Jesus Christus.“

Der katholische Dekan Ulrich Kloos freute sich darüber, dass es möglich ist, das 500-jährige Jubiläum der Reformation gemeinsam zu feiern – evangelische und katholische Christen miteinander. Prälatin Gabriele Wulz ging in ihrer Predigt darauf ein, dass es im Reformationsgedenken keineswegs um eine Heldenverehrung gegangen sei, sondern darum, etwas mitzunehmen für die Zukunft. Oberbürgermeister Gunter Czisch erwähnte in seinem Grußwort, dass die Vielfalt der Reformation in Ulm daraus entstanden sei, dass man in der Stadt vor allem inneren Frieden haben wollte und deshalb die verschiedenen Ansätze der Reformatoren akzeptierte.

Konfirmanden halfen im Anschluss an den Gottesdienst denen, die noch auf dem Münsterplatz blieben, mit bunten Blättern ausgestattet in einem vorgezeichneten Rahmen die Lutherrose, Martin Luthers Siegel für seinen Briefverkehr, das zum Symbol für die evangelisch-lutherischen Kirchen wurde, zu gestalten. Im schwarzen Kreuz in der Mitte trafen sich die am Gottesdienst beteiligten Pfarrer. Am schönsten sahen das Motiv diejenigen Gläubigen und die Touristen, die um die Mittagszeit auf den Münsterturm gestiegen waren, aber auch vom Stadthaus aus beobachteten Neugierige das Geschehen.

Weil Luther auch leiblichen Genüssen zugetan war, gab es auf dem Münsterplatz Lutherbier und Lutherwürste. Gottesdienstbesucher wie das Ehinger Ehepaar Gisela und Klaus Beck und auch mancher Nicht-Gottesdienstbesucher ließen sich’s schmecken. Doch auch die Würste gingen schneller zu Ende als gedacht: Eine Schlange Wartender stand irgendwann vor leeren Schüsseln.