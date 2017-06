2017-06-01 17:00:00.0

Roggenburg In Biberach und Roggenburg gelangen Schadstoffe ins Grundwasser

Experten haben die beiden Brunnen und ihre Zuflüsse untersucht. Ein Geologe berichtet, was getan werden kann, um die Qualität des Trinkwassers zu sichern. Von Jens Noll

Müssen die Wasserschutzgebiete in Roggenburg und Biberach vergrößert werden, um die Qualität des Trinkwassers aus den dortigen Brunnen zu sichern? Diese Frage steht im Raum, seit Messungen ergeben haben, dass das Grundwasser in dem Bereich mit erhöhten Nitratwerten belastet ist und Pflanzenschutzmittel nachweisbar sind.

Am Dienstag hat der Geologe Armin Hagemeister im Gemeinderat Studien vorgestellt, die für eine Verlängerung der wasserrechtlichen Genehmigung der Brunnen in Roggenburg und Biberach notwendig sind. Anhand der Studien werde geprüft, ob die bestehenden Wasserschutzgebiete im Bereich der Brunnen ausreichen oder verändert werden müssen, sagte Hagemeister. Er empfiehlt, die Schutzgebiete zu vergrößern, wobei letztlich das Wasserwirtschaftsamt und das Landratsamt darüber entscheiden. Noch ist unklar, ob es für Landwirte künftig Einschränkungen geben wird.

ANZEIGE

Der Roggenburger Brunnen ist Hagemeister zufolge technisch in einwandfreiem Zustand. Doch das Grundwasser weise dort mehr als 25 Milligramm pro Liter (mg/l) Nitrat auf. Dieser Wert liege zwar unter dem in Deutschland gültigen Grenzwert von 50, die EU hat als Obergrenze aber 25 mg/l definiert. Der Experte geht davon aus, dass Letzteres künftig maßgeblich sein wird. Auch das Pflanzenschutzmittel Atrazin lasse sich noch nachweisen, obwohl es seit Jahren gar nicht mehr verwendet werden darf. „Wir liegen da teilweise über den Grenzwerten“, sagte Hagemeister. Deutlich höher ist die Belastung an der sogenannten Marienquelle unterhalb des Klosters, wo das Wasser an die Oberfläche tritt. Der Fachmann rät deshalb davon ab, das Wasser dort zu trinken oder abzufüllen. Er ist der Ansicht, dass die Schadstoffe nur über die Landwirtschaft in den Boden gelangt sein können. Im Bereich des Biberacher Brunnens liegen die Nitrat-Messwerte im grünen Bereich. Allerdings sind laut Hagemeister auch dort Pflanzenschutzmittel nachweisbar. Zwei zusätzliche Messstellen sollen bald noch genauere Ergebnisse liefern.

Gemeinderat Johann Ott sprach sich dafür aus, konsequent nach Alternativen für die Brunnen zu suchen, die langfristig vielleicht nicht mehr Trinkwasser in der geforderten Qualität liefern. Zwei neue Brunnen kosten mindestens 1,5 Millionen Euro, sagte Bürgermeister Mathias Stölzle. Er hofft, dass größere Schutzgebiete reichen.