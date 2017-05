2017-05-13 18:00:00.0

Neu-Ulm In Finningen wohnen zufriedene Bürger

Neu-Ulms Rathauschef Gerold Noerenberg muss in Finningen geradezu um Fragen bitten – dann aber kommen welche. Von Gerrit-R. Ranft

Als Gemeinschaft mit sich und der Verwaltung zufriedener Stadtbürger erwiesen sich am Donnerstagabend die Einwohner Finningens: Nach nicht einmal einer Stunde war die Bürgerversammlung beendet. Nur drei Nachfragen unter den rund 70 Besuchern in der Gemeinschaftshalle wurden gestellt – auf Drängen von Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg.

Da stünden zwei große Bäume auf städtischem Grund, klagte jemand, die ihm das Sonnenlicht nähmen. Ob die Stadt dort einen Baum „rausmachen“ könne? Der Oberbürgermeister will einen Mitarbeiter vorbeischicken, machte dem Fragesteller aber wenig Hoffnung: Es sei immer problematisch, einen Baum zu fällen. Ein kleines Mischgebiet, in dem er sein Gewerbe ausüben könne, wünschte sich ein zweiter Fragesteller. Das sei innerhalb eines Dorfs immer schwierig, entgegnete Noerenberg. Im Finninger Außenbereich aber auch, weil dort alles Landschaftsschutzgebiet sei. Er nehme den Fall aber mal mit, ohne etwas zu versprechen.

Nachdem Noerenberg noch mal gedrängt hatte, kam schließlich ein junger Vater zu Wort. Er beanstandete, dass auf dem öffentlichen Spielplatz wohl schon seit einem Jahr oder länger das Drehgerüst kaputt sei. Und weil der Oberbürgermeister darum gebeten hatte, auch mal gelobt zu werden, hängte der Vater einen Zusatz an: Die Fußgängerampel, die da nach langem Drängen in der Dorfstraße aufgestellt worden war, sei eine tolle Sache.

Ehe diese ungewöhnlich kurze Fragerunde eröffnet wurde, hatte die Verwaltung einen gerafften Überblick über ihr eigenes Tun geliefert, dabei auch einen Blick auf Finningen geworfen. Um die sanierungsbedürftige Fläche vor Kindergarten und Feuerwehr könne sich die Stadt wohl erst 2019 kümmern, wenn die Eigentumsverhältnisse dort geklärt seien. Was mit den maroden Fertigteilgaragen an der Gemeinschaftshalle geschehe, könne noch niemand sagen.

Noerenberg sprach auch über ein Dauerthema – „die mögliche Kreisfreiheit Neu-Ulms“. Wie vom Stadtrat verlangt, prüfe die Verwaltung derzeit, „was es für uns bedeutet, Landkreisaufgaben mit wahrzunehmen“ (wir berichteten). Der Beschluss, ob die Stadt den Weg in die Eigenständigkeit gehen solle, werde noch vor der Sommerpause getroffen. Zu entscheiden habe aber die Staatsregierung. Dabei komme es nicht allein auf die Finanzlage an – in einem Haushalt um 211 Millionen Euro fielen ein oder zwei Millionen mehr oder weniger kaum ins Gewicht. Immerhin entfalle ja auch die Kreisumlage mit 35 Millionen.

Doch die Stadt müsse sich dann auch um den Öffentlichen Personennahverkehr kümmern, um die Gymnasien, das Krankenhaus – alles Dinge, die zurzeit der Landkreis wahrnehme. Es gehe allein um die Frage: „Bringt uns die Kreisfreiheit in der Stadtentwicklung voran?“ Alles in allem sei es „eine komplexe Geschichte“. Zwei oder drei Veranstaltungen für Bürger solle es noch geben, so der Rathauschef an.