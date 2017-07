2017-07-04 08:57:00.0

Freizeit in Neu-Ulm In Neu-Ulm gibt‘s bald viel Action

Mit einem Ticket viele Angebote testen: Am Samstag startet die erste „Action-Woche“ in fünf Freizeitstätten. Warum deren Chefs finden, dass auch die Stadt Gas geben müsste. Von Katharina Dodel

Was ist Neu-Ulm? Eine Stadt mit schönem Blick nach Ulm? Wirtschaftszentrum? Oder doch Studentenstadt? Der Oberbürgermeister findet, dass sein Neu-Ulm auf jeden Fall eines hat: einen hohen Freizeitwert. In einem Interview mit der NUZ sagte er: „Das Thema ,Wir sind die Freizeitstadt’ ist das, was wir transportieren können. Und jetzt müssen wir noch herausfinden, ob das die Bürger auch so wahrnehmen.“ Das finden auch einige Betreiber der Freizeitstätten. Sie sind sich sicher: Neu-Ulm hat einiges zu bieten. Wie viel Spaß die Stadt macht, wollen sie und der Verein „Wir in Neu-Ulm“ (Win) ab Samstag, 8. Juli, mit der ersten Neu-Ulmer Action-Woche zeigen.

Sportarten und Spiele an fünf Stationen ausbrobieren

Bis zum 15. Juli können Bürger an fünf Stationen für einen Pauschalpreis von 25 Euro Sportarten und Spiele ausprobieren: Zehn Minuten Elektro-Kart fahren, oder eine Kletterstunde im Sparkassendome, Lasertag-Spielen oder Bowlen mit Freunden oder sich verausgaben beim Tennis.

Wie Neu-Ulms Citymanagerin Ina-Katharina Barthold mitteilt, sollen Bürger auf den Geschmack kommen: „Mit der Aktion können wir zeigen, welche Angebote es hier eigentlich gibt.“ Und die sind zahlreicher, als in manch anderer Stadt, sagt Arne Eiermann, der Geschäftsführer von M&F Sport und Chef des Bowlingcenters, mit einem Seitenhieb nach Ulm: „Wir sind froh, auf dieser Seite der Donau zu sein – hier ist was los.“

Die Stadt macht noch zu wenig

Die Unternehmer bemerken einen Wandel in der Gesellschaft: „Die Jugend geht heute klettern, morgen bowlen und Familien spielen bereits mit ihren sechsjährigen Kindern ein Tennis-Doppel“, sagt Karl-Heinz Ott von Sport Sohn. Diese Karte müsse Neu-Ulm nun spielen – macht das aber nach Auffassung der Freizeitmacher noch zu wenig: Zwar sei spürbar, dass mehr getan werde als noch vor einiger Zeit – das Citymanagement ist eine Ganztagsstelle und es gibt mehr Aktionstage – dennoch müsse mehr geworben werden.

Eiermann: „Die Stadt sollte mit breiter Brust werben und ihre Vorzüge zeigen. Wir haben einen Sportpark direkt vor der Hochschule – wo gibt’s das schon?“ Benjamin Gasser, Geschäftsführer des Ecodroms, findet, damit könnten sogar neue Bürger gewonnen werden: „Der hohe Freizeitwert kann ja auch ein Grund für Studenten sein, überhaupt hierher zu kommen und hier zu bleiben.“

Gezielte Werbung an der Hochschule

Wie Citymanagerin Barthold mitteilt, werde unter anderem gezielt Werbung an der Hochschule gemacht. Verkauft werden die Action-Tickets in allen teilnehmenden Einrichtungen sowie im Internet: Insgesamt seien bereits 150 Action-Tickets verkauft.

Um die Freizeit-Sportler am Eröffnungstag von einem Ort zum nächsten zu bringen, gibt es einen Shuttle-Bus: Dieser fährt am Samstag, 8. Juli, stündlich zwischen 12 und 20 Uhr, startet am ZUP in Neu-Ulm und hält an jeder der fünf teilnehmenden Stationen.

Deren Chefs hoffen auf viele Teilnehmer und viele, die sich auch danach noch für eines oder mehrere Angebote begeistern: Denn wissen die Leute erst einmal, dass es beispielsweise eine Kartbahn gibt, kommen sie vielleicht wieder – so der Plan der Unternehmer, die in Sachen Image-Suche der Stadt bereits eine Idee hätten: „Neu-Ulm macht Laune“ lautet ihr Vorschlag für einen Slogan, der die Stadt von anderen abheben soll.