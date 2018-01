2018-01-01 06:00:00.0

Roggenburg In Roggenburg kommen Krippen aus nah und fern zusammen

Die Heilige Familie im Stall und Jesus mit den Jüngern beim letzten Abendmahl: In einer großen Ausstellung in Roggenburg zeigen Sammler ihre vielfältigen Stücke. Von Angela Häusler

Diese Krippe zeigt die Heilige Familie mit Schäfern und ihren Tieren: Pater Roman Löschinger und Roland Binder (rechts) vor einem der Exemplare, das in der Ausstellung in Roggenburg zu sehen ist.

135 Krippen werden in diesen Tagen wieder im Roggenburger Haus für Kunst und Kultur aufgebaut: Am Dienstag, 2. Januar, öffnet die große Krippenausstellung ihre Pforten, die auch diesmal wieder Tausende von Interessierten aufs Klosterareal locken soll.

„Die Krippenausstellung hat sich in Roggenburg zu einer eigenen Marke entwickelt“, freut sich Pater Roman Löschinger, Leiter des örtlichen Bildungszentrums, über den regen Zuspruch der Besucher. Jedes Jahr kommen ihm zufolge mehrere Tausend Besucher, um sich die liebevollen Darstellungen der Heiligen Familie anzusehen. Arrangiert und mit ausgeklügelten Details versehen werden die Krippen von den Mitgliedern des Krippenvereins Illerberg und Umgebung. „Hinter jeder Krippe steht ein Krippenfreund“, betont Vereinsvorsitzender Roland Binder, selbst passionierter Krippensammler. Die Hauskrippen der Mitglieder, aber auch Leihgaben und Krippen aus Osteuropa und Südamerika sind in der Ausstellung zu sehen, rund 70 Quadratmeter sind mit den Ausstellungsstücken überbaut.

Maria, Josef und Jesus im Stall, daneben Ochs und Esel, über allem der Stern von Betlehem – diese Elemente beinhalten die allermeisten Krippen. Doch der Erzählfreude der Krippenbauer sind kaum Grenzen gesetzt, auch das wird in der Ausstellung klar. Die Materialien sind so unterschiedlich wie die Gestaltung – Holz, Gips, Papier, Stein oder Kunststoff. Sogar die von einem Kind gebaute Krippe aus Legosteinen findet Eingang in die Ausstellung, so Binder, für den die Krippen in erster Linie Glaubenszeugnis sind.

Und für die Fantasie des jeweiligen Gestalters stehen, die sich zuweilen nicht um historische Korrektheit schert, sondern die Heilige Familie flugs nach Mitteleuropa versetzt. Ins schwäbische Örtchen Regglisweiler zum Beispiel, wo gleichzeitig eine Dorfszenerie vergangener Jahre ins Bild gesetzt ist – mit Wirtsstube, Werkstatt und Schule. Alte schwäbische Krippen etwa, führt Binder weiter aus, sind oft aus Holzwurzelwerk gefertigt und zeigen in erster Linie ländlich geprägte Szenerien, während beispielsweise manche Krippen aus Neapel eher große Prachtbauten abbilden.

Andere Krippen wiederum führen mehrere biblische Ereignisse gleichzeitig auf unterschiedlichen Flächen vor, von der Geburt Christi über die Reise der Heiligen Drei Könige bis zur Flucht nach Ägypten oder auch die Hochzeit von Kanaa. Beispiel für Krippen ohne weihnachtlichen Bezug wiederum ist eine Darstellung der Künstlerin Angela Tripi, die Jesus und die Jünger beim letzten Abendmahl zeigt. Zu sehen sind in der Schau sowohl historische Krippen aus dem frühen 19. Jahrhundert als auch jüngst fertiggestellte.

Übers ganze Jahr hinweg, so erzählt Vereinschef Binder, befassen sich die Krippenfreunde mit ihrem Hobby – halten etwa Ausschau nach geeignetem Material zur weiteren Ausstattung der eigenen Krippe oder fertigen Figuren, Kleidung, Gebäude oder Landschaften. Jeden Montagabend treffen sich die Vereinsmitglieder im alten Illerberger Rathaus, wo ihnen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Dort werden regelmäßig auch Gestaltungstipps weitergegeben und das Wissen sogar in Kursen gelehrt. 168 Mitglieder hat der Verein derzeit, von denen sich viele auf ein Spezialgebiet konzentrieren: Den Stallbau, das Malen der Hintergrundbilder oder das Schnitzen. Bei solchen Arbeiten können die Besucher im Verlauf der Ausstellung auch zusehen.

Ergänzt wird die Ausstellung zudem durch traditionelle Klosterarbeiten wie Andachtsbilder oder kostbar verzierte Fatschenkinder, also in Stoff eingewickelte Babyfiguren. An Sonn- und Feiertagen gestalten Stubenmusik und Musikgruppen aus der Region das Rahmenprogramm.