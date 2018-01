2018-01-24 06:01:00.0

Ulm In Ulm legt das Smartphone den Turbo ein

Der nächste Mobilfunkstandard G5 wird auf dem Eselsberg mitentwickelt. Nun soll ein Testfeld her. Von Oliver Helmstädter

Die superschnellen Datennetze kommen: Einen HD-Film soll man mit G5, dem nächsten Mobilfunkstandard, in weniger als einer Sekunde herunterladen können. Um das Zehnfache schneller soll 5G als LTE Advanced, das derzeitige Maß der Dinge, sein.

Die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie (deswegen 5G) wird eine Schlüsselrolle bei der Vernetzung, dem „Internet der Dinge“ spielen. Durch Übertragungsraten im Gigabit-Bereich, einem Datenaustausch fast in Echtzeit sowie der Möglichkeit, Milliarden von Geräten zu vernetzen, entstehen neue Anwendungsmöglichkeiten und Geschäftsmodelle.

In Ulm arbeiten über 700 Menschen in Nokias größtem Forschungsstandort. Hier wird die Zukunft des Internets entwickelt. Und hier soll sie auch möglichst als Erstes großflächig getestet werden. Wie Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch am Rande einer Veranstaltung sagte, wurde zusammen mit dem Alb-Donau-Kreis und Nokia ein informeller Gesprächskreis gegründet, um auszuloten was für Voraussetzungen Nokia brauche, um rund um Ulm ein Testfeld zu errichten. „Es ist ein politisches Ziel, dass Ulm als wichtiger Entwicklungsstandort von G5 auch als eine der ersten Städte dabei ist“, sagt Czisch. Und wichtig sei auch, dass das Ulmer Umland an Bord sei. „Was nützt mir das schnelle Internet, wenn es nach dem Ortsschild wieder weg ist.“ Schließlich sei die digitale Infrastruktur ein wichtiger Standortfaktor. Marius Pawlak, der Leiter der Zentralstelle in der Stadtverwaltung, sieht insbesondere den Ausbau von Breitbandleitungen als bedeutsam an. Denn jede der in Ulm entwickelten 5G-Antennen, müssten mit solchen Kabeln verbunden werden, die eine hohe Datenübertragungsrate haben.

Um einen flächendeckenden Ausbau zu verwirklichen, müsste grob alle 200 Meter eine Antenne stehen, so Pawlak. Die Ulmer Nokia-Ingenieure entwickeln in illustrer Gesellschaft. Nokia tat sich im vergangenen Jahr mit zwölf anderen Innovationsführern der Telekommunikationsbranche zusammen, um die technologische Entwicklung von neuen Funktechnologien für 5G („5G New Radio“) voranzubringen. Besondere Schwerpunkte sind dabei ein kostengünstiger Netzaufbau und Betrieb in dicht besiedelten städtischen Regionen wie auch in dünn besiedelten Gebieten. Wann der Ottonormalverbraucher superschnell mit 5G surfen kann, hängt letztlich von den Telekommunikationsanbietern wie Telekom, Vodafone oder O2 ab. Nokia liefert nur die technischen Voraussetzungen.