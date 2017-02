2017-02-03 17:00:00.0

Neu-Ulm In der Glacis-Galerie wird jetzt getanzt

Wie die aus dem Fernsehen bekannte Verena-Rosa Kraus Schwung in das Einkaufscenter bringen will. Von Andreas Brücken

Mit ihren erst 27 Jahren hat die Ulmerin Verena-Rosa Kraus tänzerisch schon so einiges erreicht: Sie geht regelmäßig mit DJ Ötzi auf Tournee, war sie schon Projektleiterin bei dem aus den Medien bekannten Choreografen Detlef „D!“ Soost und entwarf im vergangenen Jahr die Choreografie für den Kinofilm „Bibi und Tina“. Außerdem trat sie vor einem Millionenpublikum zur Silvestershow auf der Berliner Fanmeile auf und war bei der Casting- Show „Got to Dance“ im Fernsehen zu sehen. In ihrer Heimat sorgte Kraus für Aufsehen, als sie das Musical „I Am Jonny“ in Neu-Ulm auf die Bühne brachte: Rund 3000 Besucher kamen im Dezember 2015 in die Ratiopharm-Arena.

Jetzt eröffnet Kraus in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie ihr neues Tanzstudio. Die bisherigen Räumlichkeiten unter dem Dach eines Fitnessstudios an der Nelsonallee drohten aus allen Nähten zu platzen, als nach der Gründung im März des vergangenen Jahres die Mitgliederzahlen auf über 200 gestiegen waren. Schon im Sommer hätte sich die Inhaberin nach neuen Räumen umsehen müssen: „Wenn die Eltern kamen, um ihre Kinder von der Tanzstunde abzuholen, wurde es im Fitnessstudio recht eng.“ Beim Einkaufsbummel durch die Neu-Ulmer Einkaufsgalerie fiel ihr die freie Fläche, die der Modefilialisten Zero hinterließ, auf. Sofort sei ihr klar gewesen: „Das die beste Lage für ein Tanzstudio.“

Zwischen Café-Bars, Boutiquen und Schnellrestaurants könnte ihre Truppe wieder Leben in die rund 200-Quadratmeter-Ladenfläche bringen, lautete der Plan. Deshalb besuchte die 27-Jährige mit Vater Franz, der als Geschäftsführer einer Dienstleistungsfirma die kaufmännischen Erfahrungen mitbrachte, Tim Mayer, Centermanager der Glacis-Galerie. Dieser war von der Idee sofort begeistert, wie er sagt: „Alle Beteiligten sind Gewinner.“ Von den zahlreichen Kursen verspricht sich Mayer eine höhere Kundenfrequenz in der Ladenstraße der Galerie. Doch der Manager ist nicht nur geschäftlich von seinen neuen Mietern angetan: „Das Konzept, hinter dem viel Leidenschaft steckt, hat mich überzeugt.“

Tanzlehrerin Kraus will in den nächsten Jahren die Mitgliederzahl immerhin noch einmal verdoppeln. Als Magnet für neue Mitglieder setzt sie dabei auch auf ihren eigenen Erfolg und die vorhandenen Kontakte: Einigen Tänzern könne schon mal ein Auftritt in einer Fernseh- oder Kinoproduktion winken, sagt Kraus. Doch ein „Elite-Verein“ möchte sie auf keinen Fall sein. Vielmehr soll der jährliche Mitgliedsbeitrag von 60 Euro den Kindern und Jugendlichen jeder Schicht ermöglichen, auch mehrmals in der Woche zu trainieren. Unterstützt wird die Tanzlehrerin von ihren acht Mitarbeitern im Alter zwischen fünfzehn und 30 Jahren, die allesamt Eigengewächse der Trainerin sind – Alle habe sie schon lange vor der Gründung ihres eigenen Studios selbst trainiert. Finanziell greifen den Tänzern viele Sponsoren unter die Arme, die zum Beispiel die Ausstattung für das neue Tanzstudio zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt haben.

Im Studio wollen die Mitglieder bis zur offiziellen Eröffnung am Samstag, 11. Februar noch eine Theke, eine Sitzecke und eine Leuchtreklame aufbauen. Danach hat die Tanzlehrerin schon ihr nächstes Projekt im Blick: Bald sollen auch Selbstverteidigungskurse für Jedermann angeboten werden.Wie auch die Tanzabteilung von Verena Kraus sollen diese Kurse im Namen des FußballKultur Vereins (FKV) in Neu-Ulm geführt werden.